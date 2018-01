Kad svara pieaugums liecina par nopietnām veselības problēmām

Uztura speciālisti iesaka sākumā tikt skaidrībā ar kalorijām - vai neuzņem vairāk kā spēj patērēt, jo biežākais svara pieauguma iemesls tomēr ir pārāk liels kaloriju patēriņš. Kad ir tikts galā ar kalorijām un ēdienkarte ir sabalansēta, tad ārsts var meklēt padziļinātus veselības problēmu cēloņus, kas noved pie svara pieauguma.

Lūk, tipiskākie svara pieauguma iemesli

1. Tu esi pārgurusi - tās var būt problēmas ar vairogdziedzeri

Ja ārsta kabinetā ienāk jauna sieviete, kas sūdzas par nepamatotu svara pieaugumu, pirmais, kas tiek izmeklēts, ir vairogdziedzeris. Saskaņā ar Amerikas Vairogdziedzera asociāciju, vienai no astoņām sievietēm arī tiek atklātas novirzes no normas. Šis tauriņam līdzīgais dziedzeris kaklā ir atbildīgs par vielmaiņas regulēšanu, un, ja tev ir palēnināta vairogdziedzera darbība, tas var novest pie vielmaiņas traucējumiem, kas izraisa svara pieaugumu. Šādā gadījumā var izjust pazeminātu enerģijas līmeni, vājumu, var parādīties sausa āda, matu izkrišana, aizsmakums vai aizcietējumi. Pat ja saskaries tikai ar vienu no šiem simptomiem, ieteicams ieplānot vizīti pie ārsta, kas vairogdziedzera darbību pārbaudīs ar asinsanalīžu palīdzību.

2. Tev ir spēcīgas mēnešreizes - tas var būt policistisko olnīcu sindroms (PCOS)

Pētījumi liecina, ka vienai no piecām sievietēm ir PCOS - endokrīnās sistēmas traucējumi, kas izjauc līdzsvaru starp estrogēna un testosterona ražošanu. Tas var arī izraisīt virkni citu nepatīkamu simptomu - menstruālā cikla traucējumi, ķermeņa apmatojums uz sejas un migrēnas. PCOS var izjaukt arī veidu, kā ķermenis izmanto insulīnu (hormonu, kas palīdz pārvērst cukuru un citas cietes enerģijā), novedot pie neizskaidrojama svara pieauguma.

3. Tu esi nemitīgā stresā - tā var būt depresija

Mūsu ķermenis ir kā labi ieeļļota mašīna, bet ik pa laikam kaut kas var noiet greizi. Ja mēs dzīvojam nemitīgā stresā, ķermenim ieslēdzas «cīnies vai bēdz» (fight or flight) režīms, kas veicina adrenalīna un kortizola pieplūdumu. Ja ilgstoši jūties nomākta un esi zaudējusi interesi par iepriekš svarīgām lietām, ieteicams vērsties pie ārsta, kas palīdzēs tikt atpakaļ uz ceļa un pie reizes arī palīdzēs atrisināt svara problēmas.

4. Tu neatpūties naktī - tevi piemeklējis bezmiegs

Nav nekā labāka par nakts miegu, kas palīdz organismam sakārtoties un atpūsties pēc saspringtas dienas. Nepietiekama izgulēšanās paaugstina grelīna (hormons, kas atbild par ēstgribu) līmeni, bet samazina letīna līmeni (hormons, kas atbild par sāta sajūtu), kas noved pie nevēlamas pārēšanās un svara pieauguma.

5. Tev nemitīgi ir uzpūties vēders

Mēs visi zinām, ka labu zarnu darbību nodrošina labās baktērijas (probiotiķi), taču gremošanas traktā sastopamas arī sliktās baktērijas. Kad tiek izjaukts labo un slikto baktēriju līdzsvars, savairojoties sliktajām, tas var novest pie vēdera uzpūšanās, vēdergraizēm, caurejas un arī neizskaidrojama svara pieauguma.

6. Tev tuvojas 40 - tie var būt menopauzes vēstneši

Pārejas periods pirms menopauzes, kas var sākties jau ap 35 gadiem, izraisa estrogēna nevienmērīgas svārstības, kas izraisa svara pieaugumu. Citas pazīmes, kas liecina par menopauzes tuvošanos, ir neregulāras mēnešreizes, karstuma viļņi, garastāvokļa svārstības un dzimumtieksmes samazināšanās.

7. Tu lieto jaunas zāles - tas var būt saistīts ar medikamentiem

Tās nav tikai kontracepcijas tabletes - gan recepšu, gan bezrecepšu medikamenti var izraisīt pēkšņu svara pieaugumu vai ūdens aizturi organismā, kas atstāj ietekmi uz ciparu, kas parādās, uzkāpjot uz svariem. Antidepresanti arī var ietekmēt ēstgribas centru smadzenēs. Arī asinsspiedienu pazeminošie līdzekļi var palēnināt vielmaiņu, tādējādi novedot pie svara pieauguma.