Pareizs uzturs: 5 kļūdas, kuras pieļauj gandrīz visi iesācēji

«Tradicionāli janvārī sporta zāles piepildās ar tiem, kuri apsolījuši sev no jaunā gada sākt aktīvi trenēties,» stāsta fitnesa treneris Kristaps Ence. «Taču, tuvojoties martam, visus kā vējš aizpūš. Ja cilvēks pieder pie tiem, kuri neizturēja un pameta sporta nodarbības, tomēr vēl joprojām vēlas notievēt, tad ir nepieciešams vismaz pareizi un veselīgi ēst. Ne velti tiek uzskatīts, ka svara zaudēšanā 90% panākumu ir atkarīgi no uztura, un tajā, tāpat kā sportā, ir ļoti svarīgi nepieļaut kļūdas, kas varētu izraisīt veselības stāvokļa pasliktināšanos un vilšanos.»

Kļūda Nr.1: Pareizs uzturs – tā ir vienkārši diēta

«Tas ir nepareizs uzskats,» stāsta treneris. «Tie, kas tā domā, krīt uz diētām ar ārkārtēji zemu kaloriju līmeni (mazāk par 1000 kcal dienā) vai monodiētām, piemēram, ābolu vai kefīra, visas nedēļas laikā lietojot vienus un tos pašus produktus. Protams, cilvēks ātri to pārtrauc jo viņam kļūst slikti.»

Tomēr pareiza uztura mērķis nav svara samazināšana, un vēl jo vairāk, nedrīkst sākt radikālas diētas. Tāpat kategoriski nav ieteicams pieturēties pie diētām, kuras iesaka cilvēki, kas nav speciālisti, - draudzenes, nepazīstami cilvēki sociālo tīklu grupās un tā tālāk. Ar tām var nopietni nodarīt kaitējumu savai veselībai. «Labākajā gadījumā šādas diētas izrādīsies vienkārši bezjēdzīgas un svars nāks atpakaļ, kas arī ir ļoti bēdīgi, jo cilvēks vairākas nedēļas mocīja sevi badojoties.»

Kļūda Nr.2: Pareizs uzturs – lai samazinātu svaru

«Nē, veselīgs uzturs ir nepieciešams, lai būtu vesels,» paskaidro 4F vēstnieks. «Veselīga uztura galvenais mērķis – pasargāt sevi no sirds asinsvadu un endokrīnās sistēmas, locītavu un mugurkaula slimībām, ko izraisa liekais svars. Tāpat kā sports, pareizs uzturs ir veselības garantija, un svara samazinājums, vai pareizāk sakot, svara normalizēšana ir tikai patīkama blakusparādība.»

Kļūda Nr.3: Pāriešana uz superēdieniem un nesaprātīgiem maltīšu plāniem

«Par superēdieniem sauc eksotiskus produktus - čia sēklas, agavi un visu pārējo, kas ir grūti izrunājams, nesaprotams pēc garšas, ģeogrāfiski grūti pieejams un dārgs. Šādu pārtiku bieži iesaka «Instagram» blogeri – viņi piedāvā ļoti sarežģītas receptes, piemēram, pudiņu no čia sēklām, plātsmaizi ar godži ogām un visu tādā pašā garā, turpretim vienkāršu recepti ir ļoti grūti atrast.» Rezultātā šķiet, ka pareizs uzturs ir kaut kas tāds, kas nav pieejams vienkāršam cilvēkam. Var arī šķist, ka pareizs uzturs ir pārtika bez laktozes, glutēna un gaļas, kas, protams, ir tikai stereotipi, kuriem nav nekāda sakara ar pareizu un veselīgu uzturu.

Kļūda Nr.4: Savu kulinārijas šedevru salīdzinājums ar Instagram «food – porno»

Salīdzināt pašu gatavoto ēdienu ar to, kas redzams «Instagram», kad viss mājās gatavotais šķiet neglīts, ne tāds kā bildēs, ir ārkārtīgi demotivējoši. «Rodas sajūta, ka gatavo ēdienu nepareizi. Tomēr tas, ka jūsu tvaikā gatavotajām kotletēm ir izliektas malas, tās nekļūst mazāk veselīgas. Ne velti psihologi saka, ka vienīgais vērtīgais salīdzinājums – tikai pašiem ar sevi, un uz ideāli rediģētām blogeru bildēm ikdienā nav vajadzības balstīties – tādā veidā var tikai pazaudēt visu entuziasmu.»

Kļūda Nr.5: Aizliegt sev visus iemīļotos labumus



Pēc Ences domām, tā ir visizplatītākā kļūda un vispār sakne visām neveiksmēm pareiza uztura jautājumos. Ja cilvēks, piemēram, pirms tam aktīvi ēda kūpinājumus, krita kārdinājumā ar kūciņām, tortēm un tā tālāk, bet tad pēkšņi nolēma atteikties no tā visa un pievērsties veselīgam uzturam, vienmēr uznāk vājums. Patiesībā katram cilvēkam vajadzētu būt vienai diena nedēļā, kad viņš atļauj sev ēst to, ko mīl, – tā sauktos «cheat meal» (neveselīgos ēdienus), tā kā cilvēks psiholoģiski nevar pilnībā atteikties no iecienītākajiem ēdieniem. Turklāt mūsu gēnos ir ielikta mīlestība uz trekniem produktiem un saldumiem, tāpēc, ja cilvēks visu laiku tos sev aizliedz, neveiksme ir neizbēgama.

«Saskaņā ar modernu antropoloģijas teoriju cilvēks vienmēr ir bijis noskaņots uz izdzīvošanu un nav bijis pārliecināts, kad viņam paveiksies paēst, tāpēc dod priekšroku taukainai un saldai pārtikai, jo tā ātri dod enerģiju un uzkrājas taukos. Un, neskatoties uz to, ka ēdiens mūsdienās ir pieejams uz katra soļa, organisms vienalga mīl uzglabāt rezerves turpmākai lietošanai, tāpēc pie pirmās iespējas cenšas apēst kaut ko ar ļoti lielu kaloriju daudzumu.»