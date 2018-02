Plikpaurība vīriešiem: ko darīt un kā šo procesu mazināt?

Matu izkrišana var būt gan negaidīts pārsteigums, gan iepriekš paredzams process, bet jebkurā gadījumā tas visbiežāk saistās ar negatīvām emocijām. It īpaši nepatīkama ir matu izkrišana, ja tas notiek vecumā, kad plikpaurība netiek uzskatīta par normu. Matu izkrišana var radīt ievērojamu pašapziņas trūkumu, tomēr veidi, kā izvairīties vai mazināt plikpaurības cēloņus, ir dažādi. «Apotheka» sertificētā farmaceite Alīna Fleišmane dalās padomos, kā mazināt matu izkrišanu.

Matu izkrišanas cēloņi

Plikpaurība jeb alopēcija ir slimība, kas izraisa matu izkrišanu ķermeņa zonās, kurās pie normāliem apstākļiem tiem būtu jāaug. Paaugstināts matu izkrišanas risks pirms laika mēdz būt gadījumā, ja ģimenē kādam no vecākiem ir izteikti plāni mati, vai arī tiem ir tendence uz izkrišanu. Šādā gadījumā arī bērna mati var sākt izkrist ātrāk, nekā citiem vienaudžiem. Pastiprinātu matu izkrišanu var veicināt arī nepareiza matu kopšanas līdzekļu lietošana. Taču mēdz būt atsevišķi gadījumi, kad mati izkrīt konkrētās ķermeņa zonās, kas lielākoties ir galva vai seja bārdas rajonā. Ja mati sāk izkrist pēkšņi un atsevišķos plankumos, visdrīzāk tas notiek autoimūnās slimības dēļ. Matu izkrišanu var veicināt tādi faktori kā stress un dažādas ar novājinātu imunitāti saistītas problēmas. Lai arī mati pēc izkrišanas visbiežāk ataug pāris mēnešu laikā, iespējams sekot vienkāršiem, bet efektīviem padomiem, kā izvairīties no plikpaurības.

Veselīga diēta un atteikšanās no kaitīgiem ieradumiem

Pareizam un sabalansētam uzturam ir liela loma teju visās ķermeņa funkcijās, tajā skaitā matu augšanas procesā. Lai izvairītos no plikpaurības, ļoti ieteicams uzturā lietot proteīniem bagātus ēdienus, piemēram, pilngraudu produktus, kviešu graudus, lēcas, brokoļus. Savukārt silīcijs nepieciešams, jo tas organismā atbild par elastīgu un spēcīgu audu veidošanu. Īpaši ieteicams ir ēst svaigus - silīciju saturošus produktus, piemēram, sīpolus, pupiņas un dažādus sakņaugus, kā arī brūnos rīsus. Pret matu izkrišanu uzturā ieteicams lietot arī produktus, kuri satur cinku, piemēram, ķirbja sēklas, liellopu gaļu, kā arī pupas un riekstus. Noteikti ir jāatsakās no neveselīgiem ieradumiem, piemēram, smēķēšanas, jo tā samazina galvas ādas asins cirkulāciju, kas, savukārt, izraisa matu augšanas samazināšanos.

Vitamīni un homeopātija

Vitamīni kā uztura bagātinātāji palīdz uzturēt gan kopējo jūsu labsajūtu, gan ir nepieciešami matu un galvas ādas veselībai. B grupas vitamīnu komplekss ir nozīmīgs spēlētājs matu stiprināšanā, jo tas darbojas kā skalpa kondicionieris, mazinot un palēninot matu izkrišanas procesu. Vitamīns B7 jeb biotīns spēj pat atjaunot matu, stimulējot jaunu matu augšanu. Ne mazāk būtisks ir arī vitamīns D – «A British Journal of Dermatology» pētījumā noskaidrots, ka tiem cilvēki, kuriem bija diagnosticēta alopēcija, bija ievērojami lielāks D vitamīna deficīts organismā. Farmaceite uzsver, ka D vitamīns palīdz matiem atjaunot to augšanu. Vērtīga ir arī rozmarīna eļļa, kuru, iemasējot galvas ādā, tiek veicināta asins cirkulācija un līdz ar to arī matu augšana. Var izspiest sīpola, ķiploka vai ingvera sulu, iemasēt galvas ādā un atstāt uz nakti. Atkārtojot šo rituālu vairākas reizes nedēļā, un drīzumā būs ievērojams rezultāts.

Jautā farmaceitam

Arī aptiekās ir pieejami līdzekļi, kas palīdz novērst plikpaurību, kā, piemēram, šampūni, eļļas, serumi, kā arī dažādu zīmolu koncentrāti un kapsulas pret matu izkrišanu. Taču, lai neapjuktu plašajā piedāvājumu klāstā, noteikti konsultējies ar aptiekas farmaceitu – pārrunājot individuālās vajadzības, savas veselības īpatnības kopā varēsiet piemeklēt atbilstošākos līdzekļus.