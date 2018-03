Kā izvairīties no vīrusiem un ātrāk izveseļoties?

Pirmais un galvenais noteikums, lai spētu turēties pretī baciļiem, ir – organisma aizsargspēju stiprināšana. Vasarā ar svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem uzņemam labai imunitātei nepieciešamos vitamīnus un minerālvielas, tomēr tagad, kamēr mūsu imūnā sistēma vēl ir vārga un vietējie zaļumi, augļi un dārzeņi vēl nav plaši pieejami, ar to var izrādīties par maz. Tāpēc – nenāks par ļaunu savai imūnsistēmai piepalīdzēt!

Organisma stiprināšana

Viens veids, kā uzturēt organisma aizsargspējas līmenī, ir dabas veltes. Piemēram, katru dienu (labāk – vakaros!) katram ģimenē kopā ar maltīti notiesāt ķiploka daiviņu – tajos esošie fitoncīdi darbojas kā vīrusu atbaidītāji. Arī mārrutki un sīpoli efektīvi stājas ceļā baciļiem. Dāsns vitamīnu un minerālvielu avots ir medus un citi bišu produkti. Piemēram, propoliss iedarbojas antibakteriāli un cīnās ar baciļiem gandrīz kā antibiotikas, bet bišu maize, ziedputekšņi un bišu māšu peru pieniņš spēcinās imunitāti.

Aizsargspēju stiprināšanai noder arī zāļu tējas. Vislabāk – pelašķi, liepziedi, ehinācija, meža avenes, mežrozīte. Profilaksei zāļu tējas labāk lietot kursa veidā – pāris nedēļu pa krūzītei dienā dzer vienu, pēc tam ņem nākamo. Tā no katra ārstniecības auga izdosies iegūt vislabāko efektu, bet tajā pašā laikā nebūs iespējams pārcensties un ar augu aktīvajām vielām sastimulēt kādu organisma sistēmu par daudz un nevietā.

Tāpat jādzer daudz ūdens. Pietiekams šķidruma daudzums organismā veicina šūnu vielmaiņu, nieru darbību, uzlabo gremošanu, asinsriti, un imunitāte no šiem procesiem tikai iegūst.

No aptieku plauktiem vīrusu laikā labi turēt pa rokai kādu no pretvīrusu ziedēm. Pirms došanās no mājas tās var pasmērēt zem deguna vai nāsīs – aktīvās vielas aizkavēs vīrusu iekļūšanu elpceļos.

Ja gadās saslimt

Uz pirmajiem saaukstēšanās simptomiem nevajag šaut ar lielgabalu, bet sākumā izvēlēties maigākas metodes. Ar domu – lai organisms, imunitāte dara savu darbiņu, lai pacīnās!

Ja parādījušies saaukstēšanās priekšvēstneši, ģimenes ārste Gita Gaņģe saviem pacientiem iesaka tējas koka eļļu, kam piemīt spēcīga dezinficējoša iedarbība. To var pa mazam pilienam ar pirkstu paziest zem deguna vai iepilināt glāzē ūdens un paskalot kaklu un mutes dobumu. Spēcīgais ēteriskās eļļas aromāts dezinficē gļotādu un atver elpceļus. Ja par šo paņēmienu atceras pašā sākumā, vīrusi pamuks, slimībai nemaz nesākoties.

Vēl, jūtot pirmos saaukstēšanās simp­tomus, vērts izkarsēt kājas siltā ūdenī, kam pievienots ingvera vai sinepju pulveris.

Ja iesnas jau rit pilnā sparā, palīdzēs deguna skalošana ar sālsūdeni. To var pagatavot mājās: vienu tējkaroti sāls sajauc ar glāzi silta ūdens un skalo degunu, aizspiežot vienu nāsi ciet, bet caur vaļējo ievelkot šķidrumu degunā. Var izmantot jūras ūdeni, kas nopērkami aptiekās. Tas būs ērtāks variants, ja iesnas ir bērniem.

Ja sāp kakls, tas vairākas reizes dienā jāpaskalo ar ūdeni, kuram piepilināta kliņģerīšu tinktūra.

Ja iesnas un tūska, iekaisums kaklā ir stipri, uz nakti vari iedzert kādu no antihistamīna jeb pretalerģijas līdzekļiem. Šie preparāti efektīvi noņem tūsku gļotādās, nomierina.

Ja deguns ir ciet un šķiet, ka nekas netīrās ārā, var lietot dabiskus preparātus, kas satur gaiļbiksītes ekstraktu – tiem piemīt gļotu šķidrinoša iedarbība. Ja ar tiem nav līdzēts, īsu brīdi vari palietot deguna pilienus, kas satur ksilometazolīnu. Obligāti lūko, lai to sastāvā būtu hialuronskābe vai pantenols, kuri pasargā gļotādas un nerada sausumu degunā.

Ja jūti sausumu, diskomfortu kaklā, vari ņemt talkā dabiskas, mitrinošas eļļas, piemēram, smiltsērkšķu eļļu.

Lieto C vitamīnu! Tas palīdzēs šūnām funkcionēt, nostiprinās asinsvadu sieniņas un ļaus imunitātei darboties ar pilnu jaudu. Profilaktiskā dienas deva pieaugušajam ir 60 līdz 80 miligrami, bet, ja saaukstēšanās vēstneši jau likuši sevi manīt, vismaz piecas dienas droši var lietot pa 1 gramam vienreiz dienā, vēlams rīta pusē.

Atļauj temperatūrai būt!

Ģimenes ārste Gita Gaņģe norāda, ka temperatūras paaugstināšanās saaukstēšanās laikā ir adekvāta organisma reakcija uz vīrusiem, baktērijām, infekcijām, iekaisumu. Temperatūras uzdevums ir sagatavot organismu cīņai ar svešiniekiem un aktivizēt tā aizsargspējas. Rezultātā asinīs izdalās pirogēnās jeb temperatūru paaugstinošās vielas, kas aizceļo līdz hipotalāmam (smadzeņu daļa, kas kontrolē daudzus un dažādus organisma procesus, arī temperatūru), kurš savukārt atkal, gluži kā pa ķēdīti, rada citas vielas, kuras iznīcina organismā visu slikto. Tātad – ar temperatūras paaugstināšanos organisms pats sevi dziedē!

Lai slimības laikā vēl vairāk negrautu imunitāti, bet tai palīdzētu, būtu labi pa dienu temperatūru noturēt, bet naktī mazliet pazemināt, atļaut organismam atpūsties. Pieaugušajiem, kam nav hronisku sirds un asinsvadu, un plaušu saslimšanu, temperatūru drīkst uzturēt augstāku ilgāku laiku, piemēram, pa dienu var pazemināt līdz 38 grādiem, uz nakti vēl zemāk, lai var izgulēties, bet bērniem izturība sniedzas līdz 38,6 grādiem. Mazuļiem, kas dzimuši priekšlaicīgi vai kam bijušas galvas traumas, temperatūra jau laikus jātur grožos, jo pastāv lielāks krampju risks.

Temperatūras pazemināšanai var lietot paracetamolu un nesteroīdos pretiekaisuma preparātus. Ar temperatūras paaugstināšanos organisms pats sevi dziedē!

Zelta likums

Vīrusu saķeršana ir zīme, ka ir bijusi pārpūle un organismam vajadzīga atelpa. Tāpēc labākās zāles būs – pāris dienu palikt mājās, pilnvērtīgi izgulēties un atpūsties. Ja to ņemsi vērā pašā sākumā, kamēr vīruss vēl nebūs ieskrējies, ir liela cerība, ka tiksi cauri sveikā un slimība tā arī paskries garām, nemaz īsti nesākusies, skaidro Gaņģe.

Tāpat ārste liek atceries – varbūt nemaz nesaslimsi, ja pēc tualetes un sabiedrisku vietu apmeklēšanas mazgāsi rokas. To piekodini arī visiem saviem mājiniekiem!

Sargā līdzcilvēkus!

Farmaceita asistente Zanda Ozoliņa norāda, ka ziemas periodā cilvēki visaktīvāk nāk uz aptieku, lai uzmeklētu palīdzību vīrusu uzveikšanā. Izvēloties sev piemērotu imunitāti spēcinošu līdzekli, izvairāmies no saslimšanas, kas traucē mūsu dienas ritmam. Ne vienmēr saaukstēšanos vajadzētu ārstēt ar ķīmiskām tējām vai tabletēm, bet tomēr paslimot ilgāk un atļaut organismam paveikt savu darbu, tādā veidā izvairoties no vīrusu izraisītiem blakusefektiem. Ievērojot gultas režīmu, «nedalāmies» ar vīrusu un cienām līdzcilvēkus!