Zāļu formas ārīgai lietošanai iesnu gadījumā un to PAREIZA lietošana

Zāļu formas ārīgai lietošanai iesnu gadījumā:

• Pilieni;

• Aerosoli;

• Deguna ziedes;

• Inhalācijas zīmuļi.

Pilieni ir viena no visbiežāk lietojamām zāļu formām iesnu gadījumā. Pilienu formā zāļu vielu degunā ievada ar pipetes palīdzību. Lai iegūtu pēc iespējas labāku iedarbību, svarīga ir to pareiza lietošana. Deguna pilienu iedarbība sākas ļoti ātri pēc to lietošanas, bet darbības ilgums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem – no konkrētās zāļu vielas, no citām medikamentā ietilpstošajām palīgvielām. Jo pilieni viskozāki (biezāki un glumāki), jo tie lēnāk noskalojas un ilgāk uzturas uz gļotādas, kā rezultātā to iedarbība ir ilgstošāka.

Medicīniskie aerosoli tiek ražoti speciālos baloniņos, kuros ir iepildīta zāļu viela. Tiem ir sūknītis, ar kura palīdzību tiek ievadīta noteikta zāļu deva degunā. Aerosoli veido sīku pilieniņu «mākoni», tādā veidā zāļu vielas šķīdums tiek vienmērīgi izsmidzināts uz iekaisušās deguna gļotādas. Dažkārt arī aerosolos esošo zāļu vielu šķīdumiem var būt pievienotas vielas, kas būs saudzīgākas pret deguna gļotādu. Aerosola darbības ilgums pārsvarā ir atkarīgs no konkrētās zāļu vielas. Jāatceras, ka zīdaiņiem ieteicami pilināmi medikamenti, savukārt pieaugušajiem – tieši aerosola forma, jo tādejādi, ievadot medikamentus, tie plašāk skar deguna gļotādu.

Deguna ziedes ir lietojamas iesnu gadījumā, lai mitrinātu deguna gļotādu. Vispirms rūpīgi jāizšņauc deguns. Tad 0,5 - 1 cm garu no tūbas izspiestu ziedes daudzumu ieziež katrā deguna ejā un viegli uzspiež katrai nāsij no ārpuses, ieteicams lietot 3-5 reizes dienā. Intervālam starp lietošanas reizēm jābūt 3 stundām, bet drīkst lietot ne ilgāk par 3-4 dienām. Ziedes ir grūti dozējamas. Ziedes, kuras satur ēteriskās eļļas, drīkst lietot, ja nav alerģiskas reakcijas, kā arī tās nav ieteicamas bērniem līdz trīs gadu vecumam. Degunu ziedes un inhalācijas zīmuļus ar pretvīrusa darbību ieteicams lietot gripas laikā, ziede jāsmērē zem deguna.

Inhalācijas zīmuļus lieto pa 1–2 inhalācijai katrā nāsī. Pielieciet inhalāciju zīmuli pie vienas nāss un dziļi ievelciet gaisu caur degunu 1–2 reizes. Tāpat rīkojieties, veicot inhalāciju caur otru deguna nāsi. Nelietot bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem.

Kā pareizi šņaukt degunu?

Pirms pilienu vai aerosolu lietošanas ir jāizšņauc deguns. Nedrīkst šņaukt abas nāsis vienlaikus – vienu aizspiež ar pirkstu, otru izšņauc, tad samaina. Deguns jācenšas šņaukt pēc iespējas retāk. Nedarīt to spēcīgi, lai neveicinātu infekcijas izplatīšanos vidusausī un deguna blakus dobumos.

Kā pareizi degunā pilināt pilienus?

Jāapguļas uz muguras un galva jāpagriež sānis, lai mazinātu iespēju, ka medikaments nonāktu kaklā un tā iedarbība mazinātos. Katrā nāsī iepilina no viena līdz diviem pilieniem.

Kā pareizi iepūst deguna aerosolu?

Pirmo reizi lietojot deguna aerosolu, jāpārbauda, vai tas darbojas pareizi – turot aerosolu vertikāli, pagrieziet uzgali prom no sevis un pāris reizes izpūtiet gaisā. Tad atrodoties vertikālā stāvoklī, nedaudz atliecieties atpakaļ, ielieciet sprauslu nāsī pret tās ārējo malu un uzspiediet uz aerosola sūkņa. Lai nodrošinātu, ka medikamenta deva optimāli sadalās mirklī, kad tiek ievadīts medikaments, ieteicams ieelpot caur degunu.

Deguna aerosolu lietošanas biežums nedrīkst pārsniegt, kā norādījis ārsts vai rakstīts lietošanas instrukcijā, jo ir aerosoli, kuri lietojami ik pa 4-6-8 stundām un ir tādi aerosoli, kurus lieto ik pa 10 – 12 stundām.

Cik ilgi atļauts lietot deguna pilienus/aerosolus?

No 3-7 dienām. Medikamentus lietojot bieži un ilgstoši, to iedarbība mazinās, radot pieradumu, deguna gļotādas tūska atjaunojas, var rasties sausuma un dedzināšanas sajūta, un iesnas pastiprināsies. Var rasties blakusparādības, kas izpaužas kā tahikardija, asinsspiediena paaugstināšanās, bezmiegs – biežāk tas skar mazus bērnus un cilvēkus gados.

