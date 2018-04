9 lietas, kuras ievēro laimīgi cilvēki

Justies nelaimīgi – tas ir prāta stāvoklis, kad uzskatām, ka laime var pienākt vienīgi tad, kad sasniegsim kāroto. Tomēr ir svarīgi saprast, ka mums nav sava laime jāsaista ar iespējām. Tieši otrādi – mums jānovirza sava enerģija dzīvošanai neierobežotā laimē. Kas atšķir laimīgu cilvēku no nelaimīga? Pasaules uztvere. Viss, kas tev jādara, ir jāizvēlas būt laimīgam. Laime ir tavā priekšā. Tikai pastiepies tai pretī un apskati, kas ir tās lietas, ko dara laimīgi cilvēki, bet nelaimīgi ne, raksta «powerfulmind.co».

1. Laimīgi cilvēki vienmēr pavada laiku kopā ar laimīgiem cilvēkiem

Viena no lietām, kas ietekmē tavu garastāvokli, ir apkārt esošie cilvēki. Ja šie cilvēki ir laimīgi un apmierināti, tad šīs sajūtas tiks kultivētas arī tevī. Ja izvēlies savu brīvo laiku pavadīt ar rūgumpodiem, tad nebrīnies, ka ar laiku pats par tādu kļūsi. Visi vēlas būt apkārt priecīgiem un laimīgiem cilvēkiem, nevis īgņām. Ja būsi laimīgs, citi gribēs būt tev blakus.

2. Turēties pa gabalu no sociālā salīdzinājuma

Salīdzināt savu dzīvi ar citu ir ātrs veids, kā sajusties nelaimīgam. Vienmēr būs cilvēki, kuriem dzīvē ies labāk nekā tev. Varbūt finansiāli, privāti vai karjerā. Taču tas nenozīmē, ka tava dzīve būtu slikta. Tā vietā, lai veiktu neveselīgus salīdzinājumus, mēģini koncentrēties uz savām stiprajām īpašībām, nevis vājībām. Viena no veiksmes atslēgām ir spēja atpazīt savu stipro pusi un novērtēt sevi.

3. Meditācija

Prāta skaidrība noved pie emocionāla miera, un šāds stāvoklis tiek asociēts ar laimi. Daudziem cilvēkiem sasniegt šo stāvokli palīdz meditēšana. Pat neilga, bet regulāra meditācija var palīdzēt pagriezt savu dzīves uztveri un arī pašu dzīvi pareizajā virzienā. Meditēšana tāpat mazina stresu, depresiju, sāpes un iekšējo nemieru.

4. Vienmēr būt pateicīgam

Pateicība transformējas laimē. Patiesībā tas ir visefektīvākais veids, kā palielināt laimes izjūtu. Būt pateicīgam un izrādīt pateicību ir svarīgi, jo tas ļauj ieraudzīt labās lietas savā dzīvē. Mācies priecāties par katru mazāko lietu, kas tev notiek apkārt. Pateicības kultivēšana palīdzēs būt veselākam un optimistiskākam.

5. Rūpes par ķermeni

Tas, kā tu izmanto savu ķermeni, kādreiz liks par sevi manīt. Tava veselība ir tava laimes izjūta. Pret savu ķermeni jāizturas atbildīgi. Ja nedzīvo veselīgi, tad arī nevar noteikt, sasniegt mērķus un dzīvot kvalitatīvi. Katru dienu kārtīgi izgulies, dzer daudz ūdens, ēd pareizi un regulāri nodarbojies ar fiziskajām aktivitātēm.

6. Attīstīt ieradumu palīdzēt citiem

Palīdzēšana citiem padara laimīgāku arī pašu. Kad jūties vajadzīgs un palīdzi citiem tad rodas sajūta, ka vari kaut ko dzīvē ietekmēt un ka tu dzīvo labu dzīvi. Un tas noteikti darīs tevi laimīgu. Palīdzēt citiem, neko negaidot pretī, ir pareizākā un labākā attieksme. Visu vienmēr nenosaka tikai nauda. Tev nav obligāti jābūt bagātam, lai sniegtu palīdzīgu roku. Citreiz var pietiek pat ar smaidu, labu vārdu, uzmanības un rūpju izrādīšanu, laika veltīšanu. Tas reizēm var būt daudz nozīmīgāk par finansiālu palīdzību.

7. Mācīties piedot

Naids un dusmas nedara mūs laimīgus. Tas piepilda prātu tik ļoti, ka tajā nepietiek vietas laimei. Ir normāli just pāridarījuma sāpes. Taču nav sevī jānēsā dusmas un naids. Tas nedarīs tevi laimīgu. Piedod un atlaid dusmas. Tas ir ļoti svarīgi, lai tu justos laimīgs.

8. Būt elastīgam

Pasaule ir ļoti dinamiska, tā mainās, un ir jābūt gatavam mainīties līdzi. Sastingums nepalīdzēs pieņemt moderno pasauli un domāšanas veidu un vienīgi atturēs no attīstības. Ir jāspēj atlaist pagātni un pieņemt jauno. Laimīgi cilvēki vienmēr ir gatavi pārmaiņām. Un mums visiem vajadzētu tādiem būt.

9. Atrast veidus, kā tikt galā



Nav iespējams kontrolēt katru sīkumu savā dzīvē. Tāpēc labāk nedomā un neuztraucies tik ļoti daudz par to, bet saglabā mieru un esi pozitīvs. Strādā, lai virzītos pretī panākumiem un centies neraizēties. Pasaule ir burvīga, un mēs padarām to grūtu, ja nespējam priecāties par to un izbaudīt.