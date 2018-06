20 produkti, kas tevi lēnām nogalina

Tādi gaļas produkti kā salami, šķiņķis, ir pilni ar nitrātiem, konservantiem un dažādām piedevām. Visas šīs vielas var palielināt vēža, sirds slimību, diabēta un pat uzvedības traucējumu risku un uzvedības un mācīšanās problēmas bērniem. Lai samazinātu negatīvo ietekmi, izvēlies gaļu no vietējiem miesniekiem, nevis no lielveikala plaukta. Vai izvairies no gaļas pavisam.