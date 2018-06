Kas notiek ar organismu, ja pārtrauc lietot alkoholu?

Alkohols atūdeņo organismu, un pirmā, kas par to signalizē, ir sejas āda un lūpas. Tāpat, mēnesi iztiekot bez alkohola, cilvēki izjūt labāku spēju koncentrēties. Alkoholā ir arī ļoti daudz kaloriju. Līdz ar to, mēnesi nedzerot, iespējams atbrīvoties no vairākiem liekajiem kilogramiem. Uzlabojas arī vispārējā pašsajūta un noskaņojums.