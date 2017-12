Mērķtiecīgs darbs ar lieliskiem rezultātiem! Labas mežsaimniecības prakses piemēri

«Šis meža nostūris ir ļoti apbrīnojams un apbrīnojams ar to, ka šeit cilvēki ir strādājuši ļoti mērķtiecīgi, jau ilgus gadus un mēs šobrīd redzam rezultātu viņu tikpat kā mūža darbam. Tas tiešām ir fascinējoši, jo katrs stūrītis, katra vietiņa, katrs kociņš ir apmīļots, aplolots, kopts,» par īpašnieka Gunta Vībāna saimniecību «Ļūcāni» saka Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektora Irina Pilvere. «Ar mīlestību ar ļoti lielu darbu panākumi arī meža nozarē ir ļoti augsti.»

Konkursa «Sakoptākais mežs» finālā tika izvirzīts saimniecības «Jaunkalniņi» īpašnieks Māris Bērziņš no Cieceres pagasta, saimniecības «Liepziedi» īpašnieks Kārlis Martinsons no Limbažu pagasta un saimniecības «Ļūcāni» īpašnieks Guntis Vībāns no Zasas pagasta. Uzvarētāji tika apbalvoti meža nozares gada balvas «Zelta čiekurs» pasākumā, kas norisinājās 1. decembrī.

Konkrusa otrajai kārtai tika izvēlēti septiņi finālisti - «Aucenieki» un «Polīši» Kuldīgas novadā, «Jaunkalniņi» Brocēnu novadā, «Liepziedi» Limbažu novadā, kā arī «Ļūcāni» Jēkabpils novadā, «Liepas» Burtnieku novadā un «Barnekalns» Madonas novadā.

Konkursa «Sakoptākais mežs» mērķis ir apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos un veicināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Šogad konkurss norisinās pirmo reizi, taču titulu «Sakoptākais mežs» turpmāk paredzēts piešķirt katru gadu.