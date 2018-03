Iepazīsties - majestātiskie jūras ērģļi!

Latvijā mīt deviņu sugu putni, kuru nosaukumā ietilpst vārds «ērglis» – sešas no tām mūsu valstī arī ligzdo. Augumā lielākais no Latvijā ligzdojošiem ērgļiem ir jūras ērglis (Haliaetus albicilla), kas ornitologu žargonā dēvēts par «jūrnieku». Jūras ērglis ir viens no lielākajiem Latvijā un Eiropā ligzdojošajiem ērgļiem. Mātītes, kā jau tas plēsīgajiem putniem raksturīgi, ir manāmi prāvākas par tēviņiem.