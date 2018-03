Klusais dabas un cilvēka ienaidnieks - plastmasa

Arvien vairāk pasaulē un arī Latvijā tiek runāts par atkritumu pārstrādāšanu un vides glābšanu no plastmasas. Piemēram, kā tu drošā veidā atbrīvojies no veca matrača, kas izgatavots no miljardiem sīku plastmasas daļiņu, kas izdala dažādas potenciāli bīstamas ķimikālijas? Vai tu to sadedzini? Aproc? Vai gaidi, ka uzņēmums, no kura to iegādājies, ieradīsies, lai to utilizētu? «The Guardian» aplūko šo tēmu un meklē risinājumus, lai rosinātu cilvēkus vairāk pievērst uzmanību šai problēmai.