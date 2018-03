CIFOR ģenerāldirektors: mežu stāvoklis pasaulē nav tik labs, kāds tas varētu būt

Kad runa ir par mežiem, jautājums nav tikai par to, ko tie var sniegt mums, bet gan par to, ko mēs varam dot mežiem. Abas puses būtu jāuzskata par vienlīdzīgiem dalībniekiem, sarunā ar «Forests News» atzīst Starptautiskā mežsaimniecības izpētes centra (CIFOR) ģenerāldirektors Roberts Nasi, stāstot par situāciju mežsaimniecībā visā pasaulē.

Vērtējot kopējo situāciju mežu nozarē pasaulē, viņš atzīst, ka tā nav tik laba, kā gribētos. Kā galvenos apdraudējumus boreālajiem mežiem eksperts nosauc klimata pārmaiņas, kaitēkļu invāziju un ugunsgrēku skaita pieaugumu. Jāņem vērā, ka boreālais mežs ir izplatītakais mežu veids pasaulē, kas ir pat vairak izplatīts nekā tropu meži.

Lai gan mērenās laika joslas meži ir palielienājušies izmēros pēdejo gadu laikā, tos apdraud tādi kaitēkļi kā smaragdzaļā krāšņvabole, kas iznīcina veselas koku sugas Eiropā. Kas attiecas uz tropu mežiem, CIFOR direktors stāsta, ka samazināta mežu izciršana, piemēram, Brazīlijā. Lai gan mežu izciršana joprojām ir pārāk augstā līmenī, tā tikusi samazināta tropu mežos.

Tāpat problēmas sagādā sausie tropu meži, kuros notiek atmežošana. «Sausā zeme, sausie meži kopumā ir vairāk apdraudēti un nepamanīti starptautiskajā dialogā, salīdzinot ar mitrajiem mežiem,» atzīst Nasi.

Šī gada CIFOR tēma ir «Meži un ilgspējīgas pilsētas». Kā stāsta organizācijas ģenerāldirektors, galvenais centra uzdevums ir ieraudzīt saikni starp pilsētām un mežu. Ņemot vēra, ka 60% populācijas dzīvo pilsetās, un lielākoties izmanto resursus, kas nāk no ārpuses, svarīgi izprast meža lomu pilsētvidē. Migrācija no mežu teritorijām uz pilsētām maina to, kas notiek mežos, savukārt arvien lielāks pilsētu skaits nozīmē auglīgās mežu zemes atmežošanu.

Nasi arī norāda, ka daudzas problēmas, kas notiek mežā, rodas ārpus meža un saistītas ar lēmumiem, kas pieņemtas ārpus mežsaimniecības nozares. «Mēs cenšamies celt sabiedrības izpratni par mežu nozīmi kopumā, ne tikai skatīties uz mežu kā kokmateriālu ražošanas izejmateriālu,» pauž organizācijas ģenerāldirektors.