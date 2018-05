Kāpēc amerikāņi glābj Černobiļas suņus?

«Patlaban esam no teritorijas izņēmuši divus simtus kucēnu adopcijai ģimenēs,» medijiem sacījis amerikāņu blogeris Lūkass Hiksons.

Suņi cietuši no radiācijas, un neesot zināms, kā viņi pielāgosies dzīvei mājās jaunā ģimenē.

Pēc kodolkatastrofas visiem dzīvniekiem esot bijis jāpaliek Černobiļā. Pamestie dzīvnieki iemācījušies izdzīvot mežā, kur tiem nereti uzbrukuši vilki.

Hiksons norāda, ka izveidojis labdarības akciju, lai palīdzētu dzīvniekiem pēc tam, kad uzzinājis, ka vietējās varasiestādes plānojušas suņus nogalināt.

Patlaban Ukrainā tiek pārbaudīts 12 kucēnu veselības stāvoklis. Ja suņi būs veseli, tos jūlijā pārvedīs uz Ameriku.

Hey, Americans. Now’s your chance to adopt a puppy rescued from the Chernobyl disaster zone. Don’t worry: they’re all monitored for 45 days, to verify that they’re not (too) radioactive. https://t.co/5PE31ik3Fr pic.twitter.com/mNVZxPdvd9— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) May 14, 2018