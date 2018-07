Kā bez lielām pūlēm atvairīt odu uzbrukumus?

Kāpēc? Jo odi dēj oliņas stāvošā ūdenī. Tāpēc viens no variantiem ir izvairīties no stāvoša ūdens tuvuma. Tāpat visi plastmasas trauki ar ūdeni vai piepūšamie baseini uz vakaru jānoslēdz vai jānovieto tālāk no mājām, lai tādējādi mazinātu odu daudzumu ap atpūtas vietu.