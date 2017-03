AMG hipermašīnai būs pārsteidzoši mazs dzinēja resurss

Jau esam ziņojuši, ka AMG savu 50 gadu pastāvēšanas jubileju plāno atzīmēt, izlaižot pirmo superauto, kas pagaidām tiek dēvēts par Project One.

Par auto nekas daudz pagaidām nav zināms, taču Ženēvas auto šova gaitā AMG vadītājs Tobiass Mērs esot atklājis šādas tādas detaļas par supermašīnai paredzēto motoru. Pirmkārt jau tas būšot Formula 1 bolīdiem uzstādāmajiem hibrīddzinējiem stipri līdzīgs agregāts, taču vienkāršāks lietošanā. Katrā ziņā motora iedarbināšana neilgs 10 minūtes un tas spēs iztikt ar parastu, jebkurā degvielas uzpildes stacijā iegādājamu dziru. Otrkārt, Mērs atklājis, ka provizoriskais motora darba mūžs, līdz būs nepieciešama tā pārbūve, būs 50 000 kilometru. Tiesa, maksimālo kloķvārpstas apgriezienu skaitu nāksies ierobežot pie 11 000 apgr./min., vēsta auto motor und sport.

Jāsaka gan, ka arī šāds darba mūžs ir pietiekami ilgs, jo šāda tipa automobiļiem liels nobraukums nav raksturīgs. Piemēram, populārajā interneta vietnē Mobile.de šobrīd atrodami un iegādājami 12 Bugatti Veyron, no kuriem neviens nav nobraucis vairāk par 30 000 kilometru, bet kādam 2008.gada eksemplāram odometrs pa šiem gadiem saskaitījis vien 9000 kilometru.

Pavisam AMG ir paredzējuši uzbūvēt tikai 275 Mercedes-AMG Project One automobiļus. Katrs no tiem maksās 2,275 miljonus eiro, neskaitot nodokļus, tādējādi pat tad, ja kādam no laimīgajiem hipermašīnas īpašniekiem izdosies nobraukt 50 000 kilometru, viņam diez vai raizes sagādās dzinēja pārbūves izdevumi.

