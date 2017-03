Tesla gatavo ceturto modeli - Model Y

Šobrīd Model Y ir mīkla. Lai arī zināms, ka Model Y būs par Model X mazāks krosovers uz Model 3 bāzes, Tesla Motors vadītājs Elons Masks detalizētu informāciju par gaidāmo auto rūpīgi glabā noslēpumā, raksta www.inverse.com.

Lai vai kā, šobrīd izskatās, ka Model Y, līdzīgi kā Model 3 attiecībā pret Model S, būs lētāks, vienkāršāk aprīkots un lielākai sabiedrības daļai pieejams krosovers, kas kompānijai savukārt palīdzēs sasniegt lielākus pārdošanas apjomus un īpatsvaru elektroauto tirgū.

Par Model Y Masks pirmo reizi ieminējās, prezentējot kompānijas otro ģenerālplānu. No tā noprotams, ka Y tiks attīstīts, par bāzi ņemot 35 000 ASV dolārus vērto Model 3. Tas savukārt nozīmē, ka mazais krosovers maksās apmēram tikpat, būs līdzīgi aprīkots, taču aizvien piedāvās iespēju braukt ar tā dēvēto autopilotu, kas ir Tesla Motors uzmanības centrā un tiek aizvien pilnveidots.

This week's most popular story by a landslide: Tesla Model Y to lead ambitious range expansion plans https://t.co/QtSQo8BGgm pic.twitter.com/TNkArCPXks — Autocar (@autocar) March 18, 2017

Tesla Motors liek lielas cerības uz Model Y. Kompānijas provizoriskie pārdošanas rezultāti 2018.gadā sasniegs jau pusmiljonu vienību gadā, taču Masks mērķē vēl augstāk. Proti, pērn akcionāru sapulcē kompānijas vadītājs sacīja, ka viņa plānos ir sasniegt 1 miljona pārdoto auto robežu. Tādējādi ir pamats domāt, ka lielas cerības tiek liktas uz Model Y.

To, kad Model Y varētu ieraudzīt dienas gaismu, pagaidām grūti prognozēt. Tomēr Masks esot izteicies, ka «pēc dažiem gadiem», tātad tik drīz neredzēsim pat Y konceptuālo versiju. Tas gan dažām auto dizaina firmām nav traucējis iztēloties gaidāmā modeļa izskatu un to izveidot digitāla modeļa formā.

Here's what the Tesla Model Y could look like

Crossover will be based on the Model 3.Source:RMCarDesign via Electrek pic.twitter.com/yxfkZoEZ6J— mialuxurycars (@mialuxurycars) June 3, 2016