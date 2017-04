Ar jauno HP4 RACE BMW Motorrad piesaka tīrasiņu sacīkšu motociklu, ko izgatavos 750 eksemplāru sērijā.

Modernās tehnoloģijas un inovācijas augstākā līmeņa veiktspējai sacīkšu trasē

Tehniskie risinājumi maksimālai veiktspējai sacīkšu trasē vienmēr ir bijuši īpaša rūpnīcas sacīkšu motociklu iezīme, to sīkākajām detaļām esot noslīpētām līdz perfekcijai. Ar jauno HP4 RACE BMW Motorrad piesaka tīrasiņu sacīkšu motociklu, ko izgatavos 750 eksemplāru sērijā. Tos saliks maza īpaši specializējušos meistaru komanda.

Dzinēja, elektronikas un piekares elementu ziņā jaunais HP4 RACE ir vienā kategorijā ar šā brīža Superbike klases rūpnīcu sacīkšu motocikliem, piekares jomā ar īpašu šasiju tos pat pārspējot. Ar uzpildītu degvielas tvertni un

gatavs braukšanai, motocikls sver 171 kg un ir vieglāks nekā tehnika, ko Superbike pasaules čempionātā izmanto rūpnīcu komandas,

un tikai nedaudz smagāks nekā MotoGP rūpnīcu sagatavotie sacīkšu motocikli.

Oglekļa šķiedra viscauri

Ar HP4 RACE BMW Motorrad ir kļuvis par pasaulē pirmo motociklu ražotāju, kas piedāvā pilnībā no oglekļa šķiedras izgatavotu pamatrāmi. Tas sver tikai 7,8 kg, tiek izgatavots industriāli mazā sērijā, tādā veidā uz nākotni orientētu tehnoloģiju padarot pieejamu ikvienam, kurš to vēlas izmantot. Arī priekšējais un aizmugurējais riteņu disks ir izgatavots no augsto tehnoloģiju materiāla, ļaujot svaru salīdzinājumā ar viegliem kaltiem alumīnija diskiem samazināt par apmēram 30%, vienlaikus saglabājot konstrukcijas stingrību.

Öhlins piekares elementi, Brembo monobloka bremžu skavas no Superbike pasaules čempionāta

Jaunais HP4 RACE atbilst arī augstākajām prasībām sacīkšu tehnoloģiju jomā, kad runa ir par piekares elementiem un bremzēm. Gan apvērsto priekšējo dakšu FGR 300, gan aizmugurējās piekares statni piegādājusi zviedru kompānija Öhlins, un daļas ir identiskas tām, ko izmanto Superbike pasaules čempionātā un MotoGP. Arī vieglais aizmugurējās piekares balsts, kas izgatavots no frēzēta alumīnija un alumīnija loksnēm, tiek izmantots Superbike pasaules kausā.

Ar Brembo GP4 PR monobloka bremžu skavām arī jaunā HP4 RACE bremžu sistēma ir tāda, ko citkārt varētu sastapt tikai Superbike pasaules kausā. Titāna bremžu virzuļi ar speciālu pārklājumu un viengabala bremžu skavas ar ķīmiski niķelētu virsmu piedāvā pašlaik labāko pieejamo materiālu kombināciju. Apvienojumā ar 6,75 mm bieziem 320 mm T-tipa tērauda bremžu diskiem sistēma nodrošina satriecošu bremžu veiktspēju.

Tīrasiņu sacīkšu dzinējs un satuvinātu pārnesumu ātrumkārba

Jaunajam HP4 RACE ir tīrasiņu sacīkšu dzinējs, kas līdzīgs specifikācijai 6.2 un 7.2 Endurance un Superbike pasaules čempionātā. Maksimālā jauda ir 158 KW (215 ZS) pie 13 900 apgr./min, savukārt maksimālais griezes moments – 120 Nm pie 10 000 apgr./min. Dzinēja maksimālie apgriezieni, salīdzinot ar S 1000 RR, ir palielināti no 14 200 līdz 14 500. Lai sasniegtu labāko iespējamo veiktspēju, 6 ātrumu kārbai ir satuvināti pārnesumi un izmaināms gala pārnesums (piegādes komplektā ir iekļauti dažādi zobrati).

Dinamiskā saķeres kontrole DTC, dzinēja bremzēšana EBR, priekšējā riteņa pacelšanās kontrole un citas elektroniskās sistēmas

Jaunais BMW HP4 RACE ir apgādāts ar plašu elektroniskās kontroles un palīgsistēmu klāstu, kā arī ar elektrisko sistēmu, kas optimizēta sacīkšu vajadzībām. Pateicoties 2D instrumentu panelim, motocikla vadītājam pieejams milzīgs datu izvērsums, turklāt datus iespējams saglabāt.

Plašas iestatīšanas iespējas atbilstoši dažādas konfigurācijas tresēm un atšķirīgam segumam nodrošina dinamiskā saķeres kontrole DTC, ko regulē ar aizdedzi, dzinēja bremzēšanas sistēma EBR un priekšējā riteņa pacelšanās kontrole. Katru no šīm sistēmām ir iespējams programmēt noteiktai darbībai katrā no pārnesumiem atbilstoši motocikla vadītāja vajadzībām, tādā veidā dodot iespēju optimāli izmantot milzīgo veiktspējas potenciālu, ko piedāvā jaunais HP4 RACE. Citi elektroniskie risinājumi ir garāžu celiņa ātruma ierobežotājs un startēšanas kontrole perfektiem sacīkšu startiem.

Foto: BMW Motorrad

Vieglas oglekļa šķiedras detaļas un ar rokām pulēta alumīnija degvielas tvertne

HP4 RACE oglekļa šķiedras virsbūves detaļas, gaisa ieplūdes pārsegs un sēdekļa «kupris» lepni valkā BMW HP Motorsport krāsas. Savukārt ar rokām pulētā un lakotā degvielas tvertne uzsver augstas kvalitātes sacīkšu motocikla īpašo izskatu.

BMW HP4 RACE tehnisko risinājumu pārskats:

oglekļa šķiedras monokoka konstrukcijas pamatrāmis, kas sver tikai 7,8 kg;

nesošais aizmugurējais balstrāmis no oglekļa šķiedras, regulējams trīs augstuma pozīcijās;

oglekļa šķiedras riteņu diski nodrošina aptuveni 30% svara ietaupījumu, salīdzinot ar kaltiem alumīnija diskiem;

apvērstā priekšējā dakša Öhlins FGR 300;

aizmugurējais centrālais statnis Öhlins TTX 36 GP;

Brembo GP4 PR monobloka bremžu skavas ar 320 mm T-tipa sacīkšu bremžu diskiem priekšā (biezums: 6,75 mm);

158 kW (215 ZS) pie 13 900 apgr./min un maksimāli 120 Nm pie 10 000 apgr./min;

tuvu pārnesumu transmisija ar pielāgotiem pārnesumu skaitļiem;

samazināta svara elektriskā sistēma, kurā izmantota viegla litija jonu baterija ar 5 Ah;

2D instrumentu panelis, kā arī 2D datu ierakstīšana, ieskaitot ieraksta ierīci;

dinamiskā saķeres kontrole DTC (programmējama 15 līmeņos katram pārnesumam);

priekšējā riteņa pacelšanās kontrole (programmēja katram pārnesumam);

startēšanas kontroles sistēma;

ātruma ierobežotājs garāžas celiņam;

vieglas virsbūves detaļas no oglekļa šķiedras, ar ātrajiem fiksatoriem;

motocikls krāsots BMW HP Motorsport krāsās;

750 eksemplāru sērija, katrs motocikls izgatavots individuāli.

