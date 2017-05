Japāņu kultūrā nekas nenotiek bez iemesla un ikdienas dzīvē ļoti liela nozīme ir vienkāršībai, kas Mazda gadījumā izpaužas vēlmē stiprināt miesu un dvēseli caur braukšanas prieku. Mazda mērķis ir panākt, lai auto caurvij Jinba Ittai filosofija, kas simbolizē ciešu emocionālo saikni starp auto un vadītāju.

Vadoties pēc šīs filosofijas, kas būtībā nozīmē mērķi panākt, ka mašīna un tās vadītājs kļūst par vienu veselu, jaunās Mazda CX-5 tapšanas procesa mantra bijusi «Auto kā māksla». Citiem vārdiem, japāņu kompānijas nolūks bijis auto dizainu pacelt līdz mākslinieciskam līmenim, radīt tādu auto, ar kuru vienkārši gribas braukt. Mazda uzskata, ka tas ir izdevies un, piesaistot daudz un dažādus speciālistus dizaina un inženierijas jomās, ir tapis visvairāk uz cilvēku koncentrētais auto, kādu kompānija jebkad radījusi.

Pirmās paaudzes CX-5 tika prezentēts 2012.gadā un kopš tā laika cildināts par atšķirīgo dizainu un teicamajām gaitas īpašībām. Tās šo piecu gadu laikā visā pasaulē novērtējuši vairāk nekā 1,5 miljoni pircēju, pateicoties kuru izvēlei, CX-5 ir kļuvis par zīmola bestselleru.

Reklāma

Jaunās Mazda CX-5 izstrādes gaitā uzstādītais mērķis bija visas oriģinālā CX-5 labākās īpašības izcelt vēl vairāk, lai gandarījumu no braukšanas gūtu ne tikai vadītājs, bet arī pārējie pasažieri. Lai uzstādījums būtu vieglāk sasniedzams, Japānas kompānija CX-5 izstrādes laikā rīkoja plašas sanāksmes, kurās dažkārt pat 1500 darbiniekiem tika izklāstīti izstrādes mērķi un skaidrotas patērētāju vajadzības. Turklāt skaidrojošais darbs tika veikts arī lielākajos aizrobežas tirgos, lai padziļinātu Mazda pārstāvniecību izpratni par modeli un kādiem izaicinājumiem jāstājas pretī izstrādes gaitā. Rezultāts ir patiesi globālas sadarbības procesā tapis auto - jaunā CX-5.

-->



























































































Aizvērt Mazda CX-5 Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda







CX-5 un arī citi Mazda automobiļi tiek veidoti, vadoties pēc KODO: Kustības dvēseles (Soul of Motion) dizaina filosofijas. Tā būtībā nozīmē, ka automobilim ir jābūt japāniskam, vienkāršam, bet tai pašā laikā arī izsmalcinātam. Turklāt kā ārēji, tā arī salonā.

Mazda globālā dizaina vadītājs Ikuo Maeda skaidro: «Mēs radām auto, kuri iemieso dzīves dinamisko skaistumu. Tās ir mašīnas, kas vizuāli liek noprast šīs enerģijas dažādas izpausmes. Japānā mēs uzskatām, ka labākie meistari savos darbos ievieš dzīvību, tādējādi objektiem, kas tapšanas procesā saņem mīlestību un lielu apjomu uzmanības, piemīt dvēsele. Tā kā mēs esam japāņu kompānija, ticam, ka objekts, ko cilvēka rokas darinājušas patiesi un ārkārtīgi rūpīgi, iegūst dvēseli.»

Foto: Mazda

Par to, kāda ir sanākusi jaunā Mazda CX-5, visvairāk jāpateicas ārējā dizaina vadītājam Takanori Tsubaki, kurš, nebūdams īsti apmierināts ar sākotnējo dizaina skiču 3D versijām, izvēlējās iet citu ceļu un apkopoja viedokļus citu Mazda modeļu un konceptauto dizaina nodaļās. Tā ātri vien CX-5 projekts atkal uzņēma tempu un rezultāts bija galīgā dizaina skice. Balstoties uz to, grupa modelētāju izveidoja piecus 1/4 mēroga māla modeļus, no kuriem divu labāko labākās īpašības tika apvienotas vienā pilna mēroga modelī. Un tas atbilstoši Mazda standartiem maksimāli ataino, kāds būs sērijveida modelis ar novirzi detaļās, kas nepārsniedz 0,1 - 0,3 milimetrus. Lai gūtu priekšstatu, cik maz tas ir, var piebilst, ka autobūves industrijā šie lielumi vidēji ir 1 - 5 mm.

Ja salīdzina ar priekšgājēju, jaunā Mazda CX-5 atšķiras ne tikai dizaina, bet arī virsbūves proporciju ziņā. Auto ir 4550 mm garš, 1840 mm plats un 1680 mm augsts. Tādējādi auto ir par 10 mm garāks un par 35 mm zemāks nekā pirmās paaudzes krosovers. Riteņu bāze turpretī nav mainījusies un aizvien ir 2700 mm. Ja raugās uz virsbūvi kopumā, tad lielākās izmaiņas atrodamas priekšējā daļā, kur priekšējie jumta balsti ir pārvietoti par 35 mm uz aizmuguri un motora pārsegs šķiet proporcionāli garāks.

Foto: Mazda

Lai vai kā, Mazda dizaineru mērķis bija radīt vienkāršu, skaistu un nobriedušu auto ar izteiksmīgām virsbūves paneļu pārejas un saplūšanas vietām. Tās vēl labāk palīdz izcelt vairāku tūkstošu stundu ilgā darba procesā radītā Soul Red Crystal virsbūves krāsa.

Interjera dizainā noteicošā bija CX-5 galvenā dizainera Šiniči Isajamas vēlme radīt asociācijas ar tējas dzeršanas tradīcijām un telpu, kurā notiek šis process. «Es vēlējos radīt vidi, kurā pasažieri var relaksēties, bet vadītājam nekas netraucē koncentrēties uz ceļu. Šī vēlme man atsauca prātā ideju par tējas istabu, kurā valda komfortabla harmonija starp atbrīvotību un spriedzi,» - tā Isajama.

Tāpat kā eksterjera dizainā, arī salonā dizaineri atteicās no nebūtiskajiem elementiem, lai radītu gaumīgu, bet tai pašā laikā vienkāršu vidi. Milzīga uzmanība interjera izveidē pievērsta detaļām. Piemēram, klimata kontroles pārslēgi izvēlēti no vairāk nekā 50 dizaina prototipiem, bet priekšējā paneļa apdarē sākotnējā iecere par elegantu metālu atmesta, priekšroku dodot inovatīvam hibrīdmateriālam. Tam raksturīgs koka siltums un metāla izturība. Bet tas nav viss, jo jaunās Mazda CX-5 salonā ir virkne citu pilnveidojumu. Piemēram, priekšējie un aizmugurējie sēdekļi ir pārveidoti, lai balstītu braucējus labāk nekā iepriekš, 7 collu centrālais skārienekrāns tagad sniedz augstāku attēla kvalitāti, vienlaikus mazinot atspīdumu veidošanos, mašīnai ir jauna dizaina stūre komfortablākam satvērienam, logu tīrītāju atkausēšanas sistēma un pirmo reizi Mazda automobilis ir ieguvis bagāžnieka vāku ar elektropiedziņu.

Mazda CX-5 ir uzlabota it visās jomās, bet to, kā tas izpaužas reālajā dzīvē, ikvienam interesentam ir iespēja pārbaudīt, piesakoties testa braucienam interneta vietnē www.mazda.lv.

LASI CITUR: Piesakies testa braucienam