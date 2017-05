Pirmais Alfa Romeo krosovers - Stelvio - jau atbraucis līdz Latvijai

Latvijā ir debitējis pirmais apvidus automobilis Alfa Romeo markas vēsturē – Stelvio, kas iezīmē jaunu leģendārā itāliešu ražotāja ēru.

«Jaunie piedāvājumi paplašina Alfa Romeo modeļu izvēli – Stelvio ir pirmais itāliešu ražotāja krosovers. Tas varētu īpaši iepatikties tiem braucējiem, kuri ciena mērķtiecību un apmierinātību braukšanas laikā, bet nepiemirst par stilu. Pagājušais gads ir uzskatāms par jaunu attīstības posmu vairāk kā simt gadu garā itāliešu uzņāmuma vēsturē. Krosovera prezentēšana skaidri norāda uz Alfa Romeo stratēģijas maiņu – un katrā automobiļu segmentā Alfa Romeo turpinās piedāvāt arī pašu sportiskāko modeli», saka SIA «Autobrava» direktors Andris Sivickis.

Jaunie Stelvio modeļi ir aprīkoti ar četrcilindru jaunākās paaudzes dīzeļdegvielas un benzīna dzinējiem ar alumīnija sakausējuma cilindru bloku. 2,2 litru dīzeļdzinējs attīst 180 vai 210 ZS jaudu.

Nākamā opcija ir 2 litru benzīna turbo motors ar 280 ZS un 400 Nm. Ar šo dzinēju un Q4 pilnpiedziņas sistēmu apgādāts Stelvio spēj 100 km/h sasniegt 5,7 sekundēs. Jāpiebilst, ka normālos apstākļos viss motora griezes moments tiek novadīts aizmgurējiem riteņiem, taču pēc vajadzības līdz pat 50% var saņemt priekšējā ass.

Visas Alfa Romeo Stelvio versijas tiek komplektētas ar astoņu pakāpju automātisko pārnesumu kārbu ZF. Turklāt, izvēloties Dynamic braukšanas režīmu, ātruma pārslēgšana aizņem tikai 15 sekundes simtdaļas. Vadītājs ātrumus var pārslēgt arī pats, izmantojot lāpstiņas uz stūres.

Alfa Romeo Stelvio ideālā svara sadalījuma proporcija starp asīm 50:50 garantē maksimālu braukšanas baudu. Pašas smagākās automobiļa detaļas ir izvietotas tā, lai tās atrastos pēc iespējas tuvāk automašīnas vidusdaļai. Ir izmantoti daudzi vieglie materiāli – kardāna vārpsta no oglekļašķiedras, cilindru bloks no alumīnija sakausējuma. Piekare un bremžu elementi, durvis, riteņi, dzinēja un bagāžnieka vāks – arī no alumīnija.

Jauno Alfa Romeo Stelvio degvielas vidējais patēriņš ir, sākot no 4,8l/100 km, bet СО 2 izmeši - tikai 127g uz vienu nobraukto kilometru. Sasniegt šādus rezultātus, neupurējot automobiļa jaudu, ļauj īpaši mazais Stelvio svars. Krosovers ar jauno dīzeļdegvielas dzinēju sver tikai 1,6 tonnas, un tas nozīmē, ka Stelvio ir viens no vieglākajiem šīs klases automobiļiem.

Alfa Romeo Stelvio bāzes cena Latvijā ir 36,990 eiro.