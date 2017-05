BMW oficiāli piesaka un «ieskandina» M8

Tikai pagājušajā nedēļā BMW prezentēja konceptauto, kurš tādā vai nedaudz citādā formā kļūs par luksusa klases kupeju, kas grupas modeļu hierarhijā ieņems vietu zem Rolls-Royce Wraith. Daudz negaidot, BMW pirmdien padalījās ar jaunām ziņām un publikas priekšā Nordšleifes asfaltētajos līkločos palaida M8 prototipu.

Kamēr turpinās standarta 8.sērijas kupejas izstrāde, M GmbH inženieri pilnā sparā attīsta arī atbilstošo M modeli. Kā daļa no gaidāmajām Nirburgringas 24 stundu izturības sacensībām pirmdien tika prezentēts viens no pirmajiem M8 prototipiem. Auto gan ir pamatīgi maskēts, taču M modeļiem raksturīgās ārējā dizaina īpatnības ir redzamas, piemēram, lielāki gaisa savācēji, lielākas bremzes un sporta izplūdes sistēmas četri uzgaļi. Šie arī ir pirmie ar aci saskatāmie elementi, kas liecina par augstāku potenciālu nekā pārējiem BMW. Par to, cik liela būs konkrētā modeļa veiktspēja, konkrētas informācijas nav, taču tīmeklis vārās, ka būs krietni virs 600 zirgspēkiem.

Paralēli standarta 8.sērijas kupejai un M8 tiek izstrādāts arī sacīkšu auto BMW M8 GTE. Ar to BMW Motorsport iecerējuši atgriezties Lemānā.

«BMW M8 GTE izstrādes programma ir uzņēmusi pilnus apgriezienus,» saka BMW Motorsport direktors Jenss Markardts (Jens Marquardt). «Izstrādāt jaunu sacīkšu auto vienmēr ir aizraujoši. Mēs gan nevaram atklāt fotogrāfijas, taču apsolu, ka BMW M8 GTE izskatīsies iespaidīgi. Plānojam pirmos auto sabiedrībai parādīt vēl šā gada pirmajā pusē, taču sacīkšu debija varētu notikt Deitonas 24 stundu izturības sacensībās 2018.gada janvārī.»

