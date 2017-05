Vispirms aizvadītā gada novembra beigās Losandželosā, tad Ženēvas autošovā šā gada martā un visbeidzot pirms nedaudz vairāk nekā nedēļas arī Latvijā tika prezentēta jaunā otrās paaudzes Mazda CX-5.

Lai gan prožektoru gaismas vēl nav paspējušas nodzist, TVNET jau bija iespēja vienu no jaunā krosovera modifikācijām izmēģināt brīvā dabā, un, ja tā var teikt, nelielā demo braucienā jauno automobili iesvētīt uz visiem biežāk Latvijā sastopamajiem ceļa segumiem -

gan gluda asfalta, gan slikta, ielāpiem klāta, taču asfaltēta lauku ceļa, gan arī brauktuves, kura asfaltu vēl tikai gaida.

Piekare itin labi tiek galā ar visiem augstāk minētajiem apstākļiem, bet kāda šā Mazda bestsellera otrā paaudze ir citos aspektos, par to pēc kārtas.

TVNET FAILS: Mazda CX-5 tehniskie dati un cenu lapa

Pirmsākumi

Tā nu ir sanācis, ka tieši pirms 50 gadiem, 1967.gada 30.maijā, Hirošimā bāzētais autobūves uzņēmums Mazda tirgū laida divvietīgo kupeju Cosmo Sport. Kopumā Mazda uzbūvēja tikai 1176 Cosmo Sport (ārpus Japānas tie bija pazīstami kā 110 S) eksemplārus, taču šis modelis tāpat atstāja spēcīgu iespaidu uz kompānijas tālāko attīstību un faktiski bija katalizators, kas lika uzņēmumam mainīties uz visiem laikiem. Proti, tā kā Cosmo Sport bija pasaulē pirmais sērijveida ielas auto ar divu rotoru rotordzinēju, tātad visnotaļ revolucionārs automobilis, Mazda arī pati piedzīvoja revolūciju un pamazām no uzņēmuma, kas līdz tam pārsvarā ražoja mikromašīnas un mazus komerctransportlīdzekļus, kļuva par zīmolu, kurš pastāvīgi tiecas pēc inovāciju ieviešanas, uzlabojumiem gaitas īpašībās un braukšanas prieka celšanas.

Foto: Ingars Tenis, TVNET

Šī stratēģija uzņēmumam laika gaitā ir palīdzējusi radīt ne vienu vien leģendu. Jau minētais Cosmo Sport uzskatāms par tādu, pēcāk Mazda radīja RX-7, kas arī apgādāts ar rotormotoru, tad MX-5, kas kopš 1989.gada visā pasaulē pārdots vairāk nekā miljons eksemplāros un ir populārākais divvietīgais rodsters autobūves vēsturē, tad Mazda6 (ar to debitēja zoom-zoom sauklis) ātri vien iekaroja tūkstošu simpātijas visā pasaulē. Bet

2012.gadā ražotāja klāstā parādījās pirmais kompaktais krosovers CX-5, un arī tas ātri vien kļuva populārs.

Līdz otrās paaudzes modeļu nonākšanai pārdošanā, kas Latvijā notikusi tikai pirms nedēļas, CX-5 120 pasaules valstīs pārdots vairāk nekā 1,5 miljonos eksemplāru un ir stabils zīmola bestsellers. Jaunajai CX-5 priekšgājējas panākumi ir jāturpina.

Tagadne un nākotne

Cosmo Sport ir pagātne. Tagadne ir jaunais CX-5, kas šobrīd ir svaigākais modelis Mazda piedāvājumā un attiecīgi vislabāk reprezentē tās vērtības, pie kā japāņi turas, izstrādājot savus auto. Tie ir īpatnējie jēdzieni KODO: Soul of Motion (kustības dvēsele) un Jinba Ittai. Jau vairākkārt rakstīts, ka KODO ir dizaina valoda, kas caurvij Mazda modeļu klāstu, bet Jinba Ittai ir japāņu apzīmējums cilvēka saplūšanai ar savu vedēju. Vēsturiski gan tas apzīmē zirga un jātnieka kļūšanu par vienu veselu, bet

mūsdienās tas raksturo, cik vienots un cik labi vadītājs jūtas mašīnā.

Un jāsaka, ka CX-5 salonā patiešām labi, jo nemaz tik bieži negadās iekāpt mašīnā, kurā stūres/sēdekļa savstarpējo, pašam ērtāko pozīciju var atrast dažu sekunžu laikā un bez vajadzības visa izmēģinājuma brauciena laikā kaut ko mainīt.

Patiesībā Mazda savos preses materiālos uzsver, ka, tāpat kā citos zīmola auto, arī kompaktajā krosoverā galvenais ir vadītājs (jātnieks). Jau iepriekšējā modelī ar ergonomiku viss bija kārtībā; jaunajā CX-5 tā ir noslīpēta vēl vairāk. Viduskonsole ir pacelta nedaudz augstāk, lai ātrumpārslēgs atrastos tuvāk stūrei un gultu tieši rokā. Vidējais elkoņa balsts un rokas balsts durvīs ir gandrīz vienā augstumā, lai sēdēšana būtu iespējami relaksēta. Aiz stūres ir iebūvēts vienkārša dizaina un tādēļ skaidri nolasāms instrumentu panelis ar visu nepieciešamo informāciju vadītājam. Priekšējā paneļa centrālajā daļā, atbilstoši sākotnējam uzstādījumam, ir aizvākts viss liekais, tādēļ šeit palikuši tikai klimata kontroles slēdži, divi ventilācijas deflektori un šaura, faktiski nepamanāma sprauga, kurā ieslīdināt CD/DVD disku.

Foto: Ingars Tenis, TVNET

Uz priekšējā paneļa atrodas jauns 7 collu skārienekrāns. Caur to pārvaldāma navigācijas sistēma (ja tāda uzstādīta) un multimediju iekārta, konfigurējami drošības asistentu (arī pieejamo projekcijas ekrānu) iestatījumi, savienojams viedtālrunis ar automobili un tamlīdzīgi. Ekrāna pārvaldības bloks, kas iebūvēts starp ātrumpārslēgu un elkoņa balstu, konceptuāli atgādina citas līdzīgas sistēmas, taču atšķiras. Nepaiet gan ilgs laiks, līdz ar centrālo ripu un tai apkārt izvietotajām pogām var operēt bez skatīšanās. Būtiski, ka šim

ekrānam netraucē arī zemā vakara saule - to var nolasīt tikpat labi kā ēnā.

Un tas nav mazsvarīgi, jo ir pieredze pat ar krietni vien dārgākiem un prestižākiem auto, kuru centrālajā ekrānā atainotā informācija burtiski pazūd, tiklīdz salonā iespīd saule.

Vadītāja sēdvieta ir patiesi ērta. Jaunajiem sēdekļiem ir nedaudz mainīta forma labākam muguras atbalstam un polsterējumam izmantotas uretāna putas, kas vienlaicīgi amortizē nepatīkamos ceļa nelīdzenumus, bet tai pašā laikā ļauj vadītājam sajust, kāds ir ceļa segums. Arī stūres dizains ir citādāks nekā pirmās paaudzes CX-5, un tā ērti ieguļ rokās. To pat nav nepieciešams turēt stingri, jo elektriskais stūres pastiprinātājs strādā spēcīgi un stūrēšana ir ārkārtīgi viegla. Tai pašā laikā nevar teikt, ka līdz ar viegluma iegūšanu ir zaudēta precizitāte. Šādā auto, kas nav paredzēts skriešanai pēc rekordiem sacīkšu trasēs, daudz svarīgāks ir komforts, ar kādu auto vadāms gan pilsētā, gan ārpus tās, nevis precizitāte, ar kādu meklēt ideālās trajektorijas.

Foto: Ingars Tenis, TVNET

Par stūres iekārtu vēl jāpiebilst, ka CX-5 ir apgādāts ar automātisko, aktīvo braukšanas joslas noturēšanas sistēmu, tādēļ brauciena laikā brīžiem jūtamas korekcijas, ko auto veic patstāvīgi. Ir situācijas, kad tās noder, turklāt pozitīvais moments šajā gadījumā ir sistēmas spēja atpazīt ne tikai uz ceļa sazīmētās līnijas, bet arī ceļa malu, kur asfalts saplūst ar granti. Bet sistēmu var arī atslēgt, ja tā šķiet pārāk uzmācīga ar koriģējošajām darbībām.

Ja tas, kā ir braukt ar jauno CX-5, jāraksturo dažos vārdos, tad pilnīgi pietiek pateikt «viegli un komfortabli». Pie tam tas attiecas ne tikai uz vadītāju. Padomāts ir arī par

priekšējā pasažiera komfortu un aizmugurē sēdošajiem, kam mašīnā atvēlēts nudien daudz vietas.

Turklāt šo komfortu rada ne tikai sēdekļi un kājām atvēlētā telpa, bet arī darbs, kas paveikts, samazinot agregātu radītos trokšņus un vibrācijas. Arī pretvēja trokšņu pie 100 km/h, kas tagad vietām ir atļautā braukšanas ātruma limits, nav.

Foto: Ingars Tenis, TVNET

Mazda CX-5 atkarībā no noieta tirgus tiek piedāvāts ar trim dažādiem dzinējiem - 2 un 2,5 litru četru cilindru benzīna motoriem un 2,2 litru dīzeļdzinēju. 194 zirgspēkus spēcīgais 2,5 litru motors, kas apgādāts ar cilindru deaktivēšanas sistēmu, Latvijā netiek piedāvāts, tāpēc jāizvēlas kāda no pārējām opcijām. 2 litru motors atkarībā no tā, vai sajūgts ar pilnpiedziņas sistēmu, vai piedzen tikai priekšējos riteņus, attīsta 160 - 165 zirgspēkus. 2,2 litru dīzeļdzinējs tikmēr ir pieejams divās jaudas versijās - ar 150 vai 175 zirgspēkiem. Dīzeļu zemē Latvijā noteikti populāra izvēle būs kāds no dīzeļdzinējiem, un, atklāti sakot, būtu labprāt kādu no tiem arī izmēģinājis provizoriski labākas dinamikas dēļ. Taču arī 2 litru benzīnniekam ir savs šarms, un tā ir šī viegluma un komforta sajūta. Ja vēl auto apgādāts ar automātisko transmisiju, tad patiesi prātā ir tikai nesteidzīga virzīšanās pretī nospraustajam mērķim.

Foto: Ingars Tenis, TVNET

Tehniskie dati: Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G AWD Premium Plus 6AT

Dzinējs 1998 cm3 Jauda 160 ZS @ 6000 rpm Griezes moments 208 Nm @ 4000 rpm 0-100 km/h 10,5 sekundes V max 188 km/h Vidējais patēriņš 6,6 l/100 km Patēriņš pilsētā 8 l/100 km Patēriņš ārpilsētā 5,8 l/100 km CO 2 155 g/km Garums 4550 mm Platums (bez spoguļiem) 1840 mm Augstums 1680 mm Riteņu bāze 2700 mm Klīrenss 192 – 200 mm Bagāžnieks 477 litri + 30 litri zem grīdas Maksimālā bagāžnieka ietilpība 1620 litri Degvielas tvertne 58 litri Apgriešanās rādiuss (starp apmalītēm) 5,5 metri Minimālā pašmasa 1425 kg

Mazda CX-5 bāzes cena: 22 750 eiro par modeli ar manuālo transmisiju un priekšpiedziņu.

Izmēģinātā Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G AWD Premium Plus 6AT bāzes cena 31 700 eiro.

