Porsche 911 Turbo S Exclusive Series jeb raritāte ar palielinātu jaudu

Jaunais Porsche 911 Turbo S Exclusive Series ir līdz šim jaudīgākais un unikālākais 911 Turbo S. Coupé versija attīsta 607 ZS, un modeļa eksemplāru skaits ir ierobežots līdz 500 vienībām visā pasaulē.

Papildus jaudas palielinājumam par 27 ZS 911 Turbo S Exclusive Series atšķiras no standarta 911 Turbo S ar savu unikālo dizainu, augstākas kvalitātes materiāliem un greznajām detaļām. Sporta automašīnas smalkā apdare ir roku darbs, kas veikts jaunajā Porsche Exclusive Manufaktur darbnīcā uzņēmuma galvenajā mītnē Cufenhauzenā.

Uzņēmuma darbnīca, kas iepriekš bija pazīstama kā Porsche Exclusive, specializējas automašīnu pielāgošanā klientu vēlmēm, kā arī atbild par ierobežota izlaiduma sērijām. Pirmo reizi Porsche klientiem ir iespēja konfigurēt ar sporta automašīnas dizainu saskaņotu Porsche Design hronogrāfu.

Palielināta jauda un veiktspēja

3,8 litru 6 cilindru twin-turbo opozītmotors ar īpašu jaudas palielināšanas komplektu maksimāli attīsta 750 Nm, kas pieejami starp 2250 un 4000 apgriezieniem minūtē. Tādējādi 911 Turbo S Exclusive Series veic sprintu no 0 līdz 100 km/h 2,9 sekundēs, bet 9,6 sekundēs tiek pārsniegta 200 km/h atzīme. Sporta automašīnas maksimālais ātrums ir 330 km/h. Kombinētais degvielas patēriņš ir tāds pats kā standarta modelim — 9,1 l/100 km. Tas atbilst 212 g/km CO 2 emisijai. 911 Turbo S Exclusive Series modeļa standarta aprīkojumā ir melni 20 collu diski ar centrālo fiksāciju, un to dizaina līnijas rūpīgi iekrāsotas Golden Yellow Metallic dzeltenā krāsā ar jaunu lāzera tehnoloģiju. Pirmo reizi jau ražotnē ir uzstādāmas keramisko bremžu disku sistēmas bremžu skavas melnā krāsā, uz kā ir Golden Yellow Metallic dzeltens Porsche logotips. Standarta aprīkojumā iekļauta aktīvā sporta šasija ar Porsche aktīvo piekares vadības sistēmu (PASM) un Sport Chrono pakotne. Aizmugurējā stūrējamā ass un Porsche dinamiskā šasijas kontroles (PDCC) rites kustības kompensācija uzlabo vadāmību un nodrošina stabilitāti.

Izsmalcināts dizains

911 Turbo S Exclusive Series spilgtākā īpašība ir modeļa ekskluzīvais Golden Yellow Metallic dzeltenais krāsojums un dažādi oglekļa šķiedras elementi, piemēram, motora pārsegs, jumts un sliekšņi. Divas oglekļa šķiedras joslas, kas šķērso jumtu un motora pārsegu, vairo automašīnas sportisko izskatu. Automašīnas aizmugures raksturīgā iezīme ir Turbo Aerokit aizmugurējais spārns, jauns aizmugurējais apakšējais panelis, oglekļa šķiedras gaisa uztvērējs un izplūdes sistēma ar diviem dubultajiem nerūsējošā tērauda izpūtējiem melnā krāsā. Spārnus rotā Porsche Exclusive Manufaktur plāksnītes. Papildus Golden Yellow Metallic dzeltenajai krāsai automašīnas virsbūve tiek piedāvāta arī citās rūpīgi atlasītās krāsās.

Izcila meistarība interjerā

Automašīnas salons vienlaikus ir elegants un unikāls. 18 pozīcijās regulējamie sēdekļi ir pārklāti ar divām perforētas ādas kārtām. Iekšējo kārtu klāj divas Golden Yellow dzeltenās krāsas svītras, radot unikālu efektu. Arī šuves un uzraksts «Turbo S», kas izšūts uz galvas balstiem, ir kontrastējošā Golden Yellow dzeltenā krāsā, un jumta panelim ir alkantaras apdare ar divām Golden Yellow dzeltenās krāsas svītrām. Oglekļa šķiedras interjera pakotnes apdares līstēs ir iestrādāts smalks vara pavediens. Plāksnīte ar ierobežotā izlaiduma numuru pasažiera pusē izceļ mašīnas ekskluzivitāti. Durvju sliekšņu aizsargiem ir oglekļa šķiedras apdare un izgaismots uzraksts «Exclusive Series».

Foto: Porsche

Īsts roku darbs

Jau vairāk nekā 30 gadus Porsche klientus priecē plaši pielāgojamas individuālās automašīnas. Uzsākot šīs jaunās ierobežotās sērijas ražošanu, sporta automašīnu ražotājs ir aizsācis jaunu posmu savā pastāvēšanā: Porsche Exclusive tagad tiks piedāvāts visā pasaulē ar jauno «Porsche Exclusive Manufaktur» zīmolu. «Šī uzņēmuma darbnīca specializējās Porsche modifikācijās pēc pasūtījuma. Pieejamais pakalpojumu klāsts ietver arī klientu konsultācijas, speciālo aprīkojuma iespēju attīstīšanu katram modeļu klāstam un ierobežoto sēriju ražošanu.

Ekskluzīvā automobiļa sākuma cena Vācijā noteikta 259 992 eiro apmērā. Vēl par 9950 eiro var iegādāties mašīnai pieskaņotu hronogrāfu, bet atbilstošu somu komplekts izmaksās 5474 eiro.

Foto: Porsche

