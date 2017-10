TVNET tests: Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TSI 4Motion

Materiāls tapis sadarbībā ar:

«Tas nu gan ir joks - atbraukt uz Latviju, lai ieraudzītu jauno Volkswagen,» rāmi nobrīnās vācietis Pēters. Taisnība - Pētera un Arteona dzimtenē slaidais limuzīns manīts labi, ja kādā autoizstādē.

Veroties plaši atvāztajā bagāžniekā, - milzu vāks vienā rāvienā atklāj saturu tāpat kā Audi A7 Sportback, abi vienojamies, ka tā automobiļu pasaule ir viena dīvaina vieta. Pat Frankfurtē Arteon tobrīd bija tikai liela bilde uz sienas, bet te spoži balts R-Line gozējas dubļainā laivu centra būvlaukumā Alūksnes ezera krastā. Un kā jau dažkārt mēdz gadīties ar automobiļiem, ceļš uz šejieni varbūt bija pat aizraujošāks par galamērķi.

Kas tas ir?

Pretēji daudzu gaidītajai četrdurvju kupejas CC nomaiņai, Arteon uzticēta augstāka misija

- tas patiešām ir Volkswagen vieglo auto saimes augstākais sniegums. Pat ja no malas tā nešķiet, Arteon ir garāks un platāks par Passat. Un, pat ja no malas šķiet, ka drosmīgais fastbeka siluets iekšpusē papildināts ar tikpat ekstravagantu interjeru, tā nav - salonā Arteon ir tikai vēl viens Volkswagen. Tiesa gan, ļoti bagātīgs Volkswagen, kam ārkārtīgi piestāv jaudīgs 280 ZS turbomotors. To pārdod tikai komplektā ar pilnpiedziņu un septiņātrumu divsajūgu pārnesumkārbu.

FOTO: Volkswagen

Kā tas brauc?

Jūs neticēsit - tas šauj!! Sākumā nospriedu, ka esmu pārklausījies. Nekādi nespēju noticēt, ka ieilgušajā dīzeļgeitas grēku nožēlas fāzē, kas spiež izpirkt grēkus ar automašīnām, kas zemākas par zāli un klusākas par Monas Līzas smaidu,

Volkswagen atļāvies izlaist spēkratu, kurš pārslēdzoties garšīgi nokrekšķas izpūtējā.

Tas notiek sporta režīmā un pietiekami bieži, ja braucat pietiekami aktīvi. Un fāstbeks ar gandrīz trīssimt zirgspēkiem uz citādu braukšanu noskaņo reti. Pazemīgi piekrītu, ka kaifošana no trokšņa, kas neiesvētītām personām izklausītos pēc motora defekta, ir tīrākā bērnišķība, taču piekritīsit - benzīngalvām mūsdienās vairs nav atstāts pārlieku daudz sīku prieciņu.

FOTO: Volkswagen

Pārsteigums numur 2 - Arteon pieņem mūsu spēles noteikumus Pleskavas šosejas izskatā. Pat ar 20 collu veltņiem, kas braucot ar Arteon kaut kur Hanoveres apkārtnē lika savilkt uzaci,

prāvais Volkswagen absorbē ielāpus, grambas un mini tramplīnus, kādiem pārbagāts Veclaicenes virziens.

FOTO: Volkswagen

Un pilnam komplektam te jums arī pārsteigums Nr.3 - visefektīvāk Arteon amortizācija strādā Sport režīmā, kamēr Comfort pārlieku palielina statņu darbības amplitūdu un auto kļūst nedaudz «vaļīgs». Īsāk sakot, Volkswagen Arteon nav tikai smuka bilde uz sienas. Ja arī skats pie stūres maz atšķiras no Passat vai Golf, braukšanas pieredze tomēr paceļ šo modeli citā līmenī.

FOTO: Volkswagen

Kas to pirks?

Kā liecina pirmās aptaujas, gribētāju braukt ar kaut ko ekskluzīvāku par Passat netrūkst. Droši vien tāpēc pirmās automašīnas ienāk visdārgākajos izpildījumos, un to vadītājiem būs interesanti apgūt jauno braukšanas režīmu izvēlni, kas parasto četru variantu vietā tagad piedāvā veselus sešpadsmit. Diezgan godīgs piedāvājums par automašīnu, kas no 45 tūkstošu eiro sākuma cenas spēj aizsniegties līdz 58 tūkstošiem, - tik maksā baltais Arteon fotoattēlā.

FOTO: Volkswagen

Pat pēc veiksmīgā Rīga - Alūksne - Rīga testa neesmu drošs, ka 20 collu riteņi ir optimāla izvēle - Arteon lepni stāv arī uz mazākiem ratiem, bet vairāk gumijas eventuāli sola vairāk komforta. Vēl man šķiet, ka vislabāk Arteon piestāv sudrabpelēka krāsa. Tā nav tik intensīva kā prezentācijām paredzēta kurkumas zeltainā un tik svinīga kā baltā, toties eleganti izceļ automašīnas formu un detaļas. Pavisam drīz gaidāma iepazīšanās ar Arteon vulgaris, parasto Arteon, kam ir mazāk jaudas, mazāk velkošo riteņu un mazāk uzsvērtas pompozitātes, taču noteikti ne mazāk īpašu sajūtu pie stūres. Vismaz topmodeļa trīs noslēpumi liek tā domāt.