Pirmie iespaidi: KIA Stonic

Statistikas dati rāda, ka mazās klases krosoveru segments šobrīd ir straujāk augošais Eiropā. Patlaban no visiem vecajā pasaulē pārdotajiem auto aptuveni 1,1 miljons ir tieši šīs klases automobiļi, un tie ir, rupji rēķinot, 7% no tirgus. Bet aplēses rāda, ka mazo krosoveru popularitāte tuvākajos gados turpinās ņemties spēkā, un 2020.gadā tiks realizēti ap 2 miljoniem šāda tipa auto.

Tā kā autobraucēju plūsma virzienā no mazās klases un no kompaktklases hečbekiem pie B segmenta krosoveriem ir stabila un tiek progrnozēts, ka mazās un kompaktās klases krosoveru īpatsvars jauno auto tirgū tuvāko trīs gadu laikā izlīdzināsies, nav pārsteigums, ka tādiem auto kā Nissan Juke un Toyota C-HR rodas aizvien jauni konkurenti. Viens no jaunākajiem ir Eiropā izstrādātais KIA Stonic - dzīvespriecīgs auto, kas izstrādāts paralēli māsas uzņēmuma Hyundai šīs pašas klases automobilim Kona. Ar to gan brauksim citreiz, bet šoreiz par Stonic, ar ko pirmā tikšanās bija norunāta Berlīnē.

Dizains

Ja ir redzēti citi jaunākās paaudzes KIA izstrādājumi, tad automobiļa izcelsme ir skaidra uzreiz. Auto veidots, ievērojot KIA galvenā dizainera Pētera Šreijera dizaina filosofiju par «taisnas līnijas vienkāršību». Kaut kādā mērā Stonic līdzinās modelim Soul, kam arī raksturīga kāpjoša viduslīnija gar logu apakšu un nolaidens jumts. Stonic dizains gan ir dinamiskāks, ar izteiktākiem, tas ir dinamiskākiem līniju kāpumiem un kritumiem, un izteikti slīpu, vienlaikus arī ļoti platu aizmugurējo jumta balstu, kas profilam piešķir kupejisku izskatu. Tālu uz aizmuguri atbīdītie priekšējie jumta balsti un lielie riteņi sportisko izsktatu tikai spēcina. Jo pat ar 17 collu diskiem, kad klīrenss ir 183 mm (ar 15 collu riteņiem - 165 mm), KIA potenciālais jaunais bestsellers izskatās dinamiski.

FOTO: Ingars Tenis, TVNET

Jādomā, ka Stonic dizains uzrunās ne vienu vien jauna šādas klases auto pircēju, kam pēc KIA stratēģu domām ārkārtīgi būtiska ir iespēja atšķirties. Līdz šim nevienam KIA automobilim nav bijušas tādas individualizēšanas opcijas, kādas tās ir mazajam krosoveram, jo pircējs var izvēlēties starp deviņām dažādām virsbūves pamata krāsām, ko iespējams «atšķaidīt» ar melnu, koši sarkanu, elektriski zaļu, oranžu vai baltu jumta krāsojumu. Tādējādi kopumā ražotājs piedāvā 20 dažādus virsbūves noformējumus, ko var papildināt ar 15 vai 17 collu riteņu diskiem.

Salonā

Salons ir pirmais, kas pārsteidz. Tajā uzreiz jūtams, ka ir īpaši padomāts par patīkamu gaisotni un komfortu, par montāžas kvalitāti un materiālu izvēli. Plastmasas salonā gan ir daudz, tomēr nav lētuma sajūtas, kas pārņem daudzos citos auto un pat dažā labā spēkratā, kas it kā pieskaitāms premium segmentam.

FOTO: Publicitātes foto

Lai gan auto ir tikai 4,14 metrus garš, salīdzinošā lielās riteņu bāzes dēļ (2580 mm) salons ir diezgan plašs. Nav, protams, Rolls-Royce ar klubkrēslu stūres priekšā, taču ērti sēž pat garāka auguma cilvēki, nemaz nerunājot par cilvēkiem, kas stiepjas aptuveni 180 centimetrus virs zemes. Tas pats attiecas arī uz ergonomiku. Stūrei ir sportiska D burta forma un aploka izmērs ir tuvu ideālam, bet priekšējā paneļa vidū novietotais un mazliet pret vadītāju pavērstais skārienekrāns atvieglo automobiļa sistēmu pārvaldīšanu. 7 collu ekrāns, starp citu, ietilpst standarta aprīkojumā (tāpat kā virkne elektronisko asistentu). Īsāk sakot, no vadītāja vietas kompaktais salons ir labi pārskatāms un pogas labi aizsniedzamas.

Tāpat kā ārienē, arī Stonic interjerā KIA piedāvā samērā plašas individualizēšanas iespējas. Tā kā atkarībā no gaumes izjūtas automobiļa salonā var būt sēdekļi ar vienas krāsas auduma apdari, audums ar krāsainiem ielaidumiem un spilgtām dažādu krāsu šuvēm, sēdekļi ar auduma un mākslīgās ādas apdari vai arī mākslīgās ādas sēdekļi. Pie tam individualizēšana nebeidzas pie sēdekļu materiālu izvēles, jo savai labpatikai Stonic pircējs varēs pielāgot arī krāsu dekoratīvajam elementam ap centrālo ekrānu un viduskonsoles apmalei.

FOTO: Publicitātes foto

Ja jārunā par ietilpību, tad Stonic oficiāli ir piecvietīgs auto. Tomēr auto ir tik plats cik ir, tāpēc trim cilvēkiem aizmugurējā sēdeklis nebūs īpaši komfortabls. Vismaz ne tālā braucienā. Četriem cilvēkiem turpretī pavisam cita lieta - kājām vietas ir pietiekami daudz, bet atzveltnes ir komfortabli lēzenas. Pie tam aiz tām vēl ir pietiekami daudz vietas kādam ceļojumu koferim, jo standarta konfigurācijā bagāžnieka tilpums ir 352 litri. Nolaižot atzveltni to var palielināt līdz 1155 litriem.

Tehnika

KIA Stonic kopumā tiek piedāvāti četri dažādi dzinēji - 1,25 litru atmosfēriskais motors ar 84 ZS, 1,4 litru atmosfēriskais motors ar 100 ZS, 1 litra turbodzinējs ar 120 ZS un 1,6 litru dīzelis ar 110 ZS. Ar vājāko dzinēju no šī piedāvājuma iepazīties pagaidām nav sanācis, taču no pārējiem sportiski stigrajai piekarei un precīzajai stūres sistēmai, kurai pie tam ir spēcīgs elektriskā pastiprinātāja atbalsts, vislabāk piestāv 1 litra turbo motors. Tas 3 cilindru dzinējiem raksturīgā burkšķa pavadībā neapzināti vedina uz azartisku braukšanu, kam šaurajos, gluda asfalta klātajos ceļos Berlīne pievārtē ir grūti pretoties. Grūti gan prognozēt, vai 1 litra motors būs populārākais no pieejamajiem motoriem Latvijā. Grūti arī teikt, vai tāds būs 1,6 litru dīzļdzinējs, jo tas ir pārāk «maigs» un vairāk piemērots tālu ceļu mērotājiem. Man personīgi simpātiskāks tādēļ šķita 100 zirgspēku dzinējs - laikā pārbaudīts agregāts, kas pozitīvu iespaidu atstāja jau tad, kad 2015.gada nogalē tikos ar topošo Latvijas Gada auto 2016 - Hyundai i20.

FOTO: Ingars Tenis, TVNET

1,4 litru dzinējam nav potenciāla pārvērst Stonic par raķeti, taču ikdienas lietošanā pilsētas cilvēkam šis šķiet piemērotākais - kluss, rāms un bez vibrācijām, kā arī saprātīgi ekonomisks. Oficiāli šāds auto patērē 5,5 litrus, kas ir visai optimistisks rādītājs, taču reālais nebūs kosmiskā attālumā no šī skaitļa. Vēl var piebilst, ka pagaidām Stonic pieejams tikai ar manuālajām pārnesumkārbām (pie tam 1,25 litru motors ar piecu pakāpju kārbu), taču vēlāk piedāvājumā tiks iekļauts arī septiņu pakāpju automāts. Pilnpiedziņa mazajam auto gan nav paredzēta.

Un visbeidzot, cik tad tāds Stonic maksā? Atbilde ir: sākot no 14 tūkstošiem eiro par modeli ar 84 ZS benzīna motoru. 1,4 litru modelis pieejams par 15 tūkstošiem, 1 litra turbo - par 18 tūkstošiem, bet dīzelis - par 19 ar pusi tūkstošiem. Jāpiebilst, ka cenu atšķirības lielā mērā veicina krasi atšķirīgais aprīkojums, kas bāzes 1.0 turbo un 1,6 litru dīzeļmodeļiem ir bagātīgāks nekā plikākajiem 1,25 un 1,4 litru benzīnniekiem.

FOTO: Publicitātes foto

KIA Stonic