Megane tagad arī 280 zirgspēku versijā R.S.

Līdz ar Megane R.S. modeļa iznākšanu Renault ir iesaistījušies cīņā par dinamiskākā hečbeka ražotāja titulu. Lai gan galvenie konkurenti, kas ir Honda Civic Type R, Ford Focus RS un jaunais Seat Leon Cupra R, ir krietni jaudīgāki (300 vai vairāk zirgspēku) nekā Megane, franču kompānija uzskata, ka tās auto būtiski nezaudēs vai būs pat pārāks. Renault šajā ziņā visas cerības liek uz sistēmu 4CONTROL, kas par līdz pat 2,7 grādiem pagriež arī aizmugurējos riteņus.

Lai gan visu riteņu piestūrēšanas sistēma nav nekāds tehnoloģiskais jaunums, tāda pirmo reizi izmantota kompakto hečbeku segmentā

un ir iekļauta standarta aprīkojumā ar Sport un Cup šasijām. 4CONTROL sistēma palīdz vadītājam izbraukt pagriezienus optimālā trajektorijā un pēc iespējas ātrāk atkal uzņemt ātrumu. Tāpat šā modeļa

pircēji varēs izvēlēties starp automātisko transmisiju un sešu pakāpju manuālo pārnesumkārbu.

Iespēja izvēlēties starp divām šasijām, Sport un Cup, nozīmē, ka ir iespējams izvēlēties no diviem vadāmības veidiem sev piemērotāko. Katra piekare ir paredzēta ar savu specifisku komplektāciju, proti, atsperēm, amortizatoriem, stabilizatoru stieņiem. Atkarībā no šasijas automobilim būs arī pielāgotas «kurpes». Sport versijai standartā būs 235. izmēra «apavi» uz 18 collu diskiem, savukārt Cup modelim - 19 collu diski ar 245. izmēra riepām.

Lai gan jaunās Megane R.S. Sport šasija ir radīta, lai vislabāk parādītu sevi uz asfaltētiem ceļiem, Renault ir pārliecināti, ka tā ir

pietiekami universāla, lai vienlīdz labi iederētos uz visu veidu segumiem, tostarp sliktas kvalitātes un ļoti nelīdzeniem ceļiem.

Papildus tam automobilim ir elektroniskā griezes momenta sadales sistēma, kas, iedarbojoties uz velkošo riteņu bremzēm, ierobežo nepietiekamu pagriežamību un uzlabo vilci.

FOTO: Renault

Cup šasija ir piemērota intensīvai sportiskai braukšanai un it īpaši braukšanai trasēs, un tā piedāvā par 10% stingrāku amortizatoru sistēmu un jauno Torsen mehānisko ierobežotas slīdes diferenciāli. Jaunais diferenciālis ar manītu konfigurāciju salīdzinājumā ar iepriekšējās paaudzes modeļiem nodrošina labāku darbību visās fāzēs.

Jaunā Renault Megane R.S. ir aprīkota ar jaunas versijas 1,8 litru tiešās iesmidzināšanas turbodzinēju, kas tapis Renault-Nissan alianses kopīgo pūliņu rezultātā. Šī versija spēj attīstīt 280 ZS pie 6000 apgr./min. un 390 Nm maksimālo griezes momentu apgriezienu diapazonā no 2400 līdz 4800 apgr./min. Viens no svarīgākajiem faktoriem, kas nodrošina braukšanas baudu un komfortu, ir tas, ka šai automašīnai ir viens no labākajiem dzinēja elastības rādītājiem savā kategorijā. Tiesa gan, franči pagaidām neprecizē modeļa dinamikas rādītājus, vien norāda, ka

līdz 100 km/h piecu durvju hečbeks spēj paātrināties mazāk nekā 6 sekundēs.

FOTO: Renault

Starp citu, Renault ir apņēmušies izlaist arī vēl jaudīgāku Megane Trophy modifikāciju un tā varētu iesaistīties cīņā par Nirburgringas Nordšleifes ātrākā priekšpiedziņas automobiļa titulu.