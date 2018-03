Lūk, zaļais BMW 8.sērijas «briesmonis»

BMW M8 Gran Coupe vēl ir tikai prototips, tādēļ tehniskos raksturlielumos ražotājs neiedziļinās. Drīzāk izceļ šova mašīnas īpašības. No tām viena ir īpašais virsbūves krāsojums, kura tonis atkarībā no apgaismojuma variē no zaļa līdz zili pelēkam. Pie tam atsevišķas virsbūves daļas, piemēram, jumts un ventilācijas elementiem priekšējos spārnos nav izgatavotas no metāla, bet gan oglekļa šķiedras kompozītmateriāliem.

Papildus tam konceptauto ir priekšējie lukturi, kuru dizains veidots pēc sacīkšu M8 GTE parauga. Šis auto, kā zināms, 2018.gadā piedalīsies dažādās izturības sacensībās, tostarp arī Lemānas 24 stundu braucienā.

Paredzams, ka 8.sērijas Gran Coupe sērijveida versija iznāks 2019.gada laikā. Turpretī līdz šā gada beigām BMW modeļu klāstā tiks iekļauta atdzīvinātā 8.sērija. Tā ieņems līdzšinējās 6.sērijas kupejas un pēcāk arī kabrioleta vietu. Jaunākās paaudzes 6.sērija savukārt tagad līdzinās lielam hečbekam, kura tiešais priekštecis ir 5.sērijas GT (Gran Turismo).