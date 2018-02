Cigarette Racing sasniedz nākamo līmeni ātrumlaivu būvniecībā

Pirms gada, tas ir, 2017.gada sākumā, Floridā bāzētais ātrgaitas laivu ražotājs Cigarette Racing un Mercedes-AMG atzīmēja sadarbības desmit gadu jubileju un izlaida slaidu, kā arī ļoti jaudīgu un ātru laivu ar dizaina elementiem no tobrīd aktuālā Mercedes-AMG GT R.

Kopš tā laika vāciešu un amerikāņu uzņēmu sadarbībai nekas nav traucējis, un tā ir tapis jauns viļņu šķēlējs - Cigarette Racing 515 Project ONE, kura nosaukumā ir atsauce uz gaidāmo AMG 50. jubilejas hipermašīnu Mercedes-AMG Project ONE.

Cigarette Racing 515 Project ONE inspired by Mercedes-AMG garums ir 15,67 metri, bet 2,9 metrus platajā korpusā ir zona, kur ērti iekārtoties sešiem cilvēkiem. Grūti gan teikt, cik ērts un komfortabls ir brauciens,

ja neierobežotu vaļu ļauj abiem Mercury sacīkšu dzinējiem, jo tad var paātrināties līdz 225 km/h.

Atšķirībā no 2017.gadā prezentētā Cigarette Racing Team 50’ Marauder AMG, jaunajai laivai ir par 30 procentiem lielāks virsmas laukums. Par to jāpateicas inovatīvai oglekļa šķiedras, kevlara un stikla šķiedras sasaistes tehnoloģijai, un tā ir iespēja uz platā motortelpas pārsega laivas aizmugurē ierīkot atpūtas zonu, kur ļauties saules peldēm, kad laivas dzenskrūves stāv mierā un motoru troksnis nebaida okeāna iemītniekus.

FOTO: Daimler

Var piebilst, ka plašais supervieglo, taču izturīgo materiālu lietojums jauno Cigarette Racing 515 Project ONE nostāda krietni pār priekšgājējiem. Piemēram, 2016.gadā prezentētā Cigarette Racing 41’ SD GT3 bija par trim metriem īsāka, taču svēra 2200 kilogramus vairāk. Šādas atšķirības nozīmē arī jaunās laivas ievērojamu pārākumu gaitā.

Jāteic gan, ka izmantoto dzinēju dēļ Cigarette Racing 515 Project ONE pat ar liekām divām tonnām būtu gana ātrs braucamais. Laivai aizmugurē atrodas divi Mercury Racing motori, kuri katrs attīsta 1550 zirgspēkus. Ja ieslēgts Race režīms,

to pilnā jauda ir 3100 ZS, taču tad spēka agregātiem nepieciešama sporta degviela.

Aktivizējot izklaides (Pleasure) režīmu, jauda nokrīt līdz pieticīgiem 1350 ZS, taču tad pietiek ar gluži parastu benzīnu no degvielas uzpildes stacijas.

FOTO: Daimler

Kā zināms, Mercedes-AMG šobrīd veic ielas formulas Project ONE izstrādi. Tas būs auto, kam paredzēts uzstādīt hibrīddzinēju ar vairāk nekā 1000 zirgspēkiem. To veidos 1,6 litru V6 benzīna dzinējs ar apgriezienu ierobežotāju pie 11 000 apgr./min., kā arī četri elektromotori. Mercedes-AMG ir pārliecināti, un nav pamata šaubīties, ka Project ONE spēs attīstīt vairāk nekā 350 km/h.