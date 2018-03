Ženēvas auto izstādē debitē trīs jaunākie Peugeot modeļi

1320 kvadrātmetru lielais izstādes laukums ir sadalīts vairākās sekcijās:

· Pirmizrādes – jauns Peugeot 508, jauns Peugeot Rifter un Peugeot Rifter 4x4 Concept, lauvas tēls

· Peugeot Design Lab – ūdens transportlīdzeklis Sea Drive Concept, elektriskais skrejritenis, saliekams velosipēds u.c.

· Peugeot tehnoloģijas – jauna 8 pakāpju automātiskā transmisija, 225 ZS PureTech benzīna dzinējs, 130 ZS BlueHDi dīzeļa dzinējs un jaunākās vadības sistēmas.

· Peugeot Sport – 208 WRX, 308 TCR, 208 GTI, 308 GTi.

FOTO: Peugeot

Jaunais Peugeot 508 – radikāls sedans

Ar asākām līnijām un spēcīgs jaunā Peugeot 508 dizains. Priekšdaļai iedvesma smelta no Peugeot Instinct koncepta automobiļa. Lauvas nagus imitējošos LED aizmugurējos lukturus ietver glancēti melns panelis. Zemie sānu logi un durvis ar bez stiklu rāmjiem piešķir eleganci un kupejai raksturīgas īpašības.

Instrumentu paneļa dizains noskatīts no konceptuālā automobiļa Exalt. Būtiskākās jaunajā 508 palīgsistēmas ir lietotājam draudzīga autovadītāja vieta Peugeot i-Cockpit ar kompaktu stūri, 10 collu skārienekrāns un 12,3 collu instrumentu panelis ar head-up displeju. i-Cockpit ļauj salonā izvēlēties vienu no divām noskaņām: «Boost» dinamiskam braukšanas stilam un «Relax» – mierīgam, ērtam pārvietošanās stilam. Turklāt iespējams iestatīt automobiļa amortizāciju un dinamiku, izvēloties vienu no četriem braukšanas režīmiem (ECO / Sport / Comfort / Normal).

Peugeot 508 ir aprīkots ar modernākajām tehnoloģijām. Jauna 8 pakāpju automātiskā transmisija visiem dzinēju tipiem – gan 180 un 225 ZS benzīna dzinējiem, gan arī 130, 160 un 180 ZS dīzeļdzinējiem. Jaunā aizmugurējā daudzsviru balstiekārta kopā ar elektronisko balstiekārtu Active Suspension Control nodrošina precīzāku vadāmību un ērtāku pārvietošanos pa nelīdzeniem ceļiem. Nakts redzamības iekārta, izmantojot infrasarkano staru kameru, tumsā vai sliktas redzamības apstākļos konstatē automobiļa priekšā 200 – 250 m attālumā esošas dzīvās būtnes.

Ar jauno Peugeot 508 ir sperts liels solis uz priekšu Premium klases virzienā, ko uzsver arī materiālu izvēle, piemēram, Alcantara un Nappa ādas polsterējums, un augstas kvalitātes audiosistēma.

Jaunais Peugeot Rifter un Rifter 4x4 koncepta automobilis – radīts piedzīvojumiem

Jaunais Peugeot Rifter neapmulsīs ne pilsētas džungļos, ne arī brīvā dabā. Aprīkots ar modernu Peugeot i-Cockpit, kas nodrošina šajā segmentā vēl nebijušu vadīšanas ērtumu. Peugeot Rifter ir pieejams ar diviem dažādiem virsbūves garumiem, ar 5 un 7 vietām. Jauna 8 pakāpju automātiskā transmisija visiem dzinēju tipiem – gan 110 un 130 ZS benzīna dzinējiem, gan arī 75, 100 un 130 ZS dīzeļa dzinējiem.

FOTO: Peugeot

Peugeot Rifter 4x4 koncepta automobilis ir paredzēts ceļojumiem. Četru riteņu piedziņas automobilim ir speciālas riepas un par 80 mm augstāks klīrenss nekā parastajam modelim. Komplektā jumta telts un apvidus velosipēds ar rāmī iemontētu elektrisko dzinēju.

Peugeot lauvas tēls – jauns zīmola simbols

Jaunais iespaidīga izmēra lauvas tēls simbolizē zīmola diženumu un kvalitāti. Augsta kvalitāte jau 200 gadus ir bijusi neatņemama Peugeot DNS daļa.

Peugeot logotips tika radīts 1858. gadā, un tagad ar jauno tēlu koncerns atzīmē tā 160 gadu ilgo vēsturi. Peugeot Design Lab radītais monuments ir 12,5 m garš un 4,8 m augsts.

FOTO: Peugeot

Peugeot Design Lab izstādē var iepazīties ar dizaina nodaļas jaunākajiem garadarbiem, starp kuriem ievērojamākais ir Beneteau vajadzībām radītais Sea Drive Concept, kur i-Cockpit svarīgākās detaļas ir pārnestas uz motorlaivas vadības paneli. Arī dažādi velosipēdi ar elektrisko dzinēju un daudz kā cita interesanta.

Jauno tehnoloģiju boksā var iepazīties ar Peugeot dzinējiem, 8 pakāpju automātisko transmisiju un jaunākajām vadības palīgsistēmām.

Peugeot Sport sadaļā tikmēr apskatāms Sebastjēna Lēba 208 WRX rallijkrosa automobilis. Četru riteņu piedziņas automobiļa svars ir 1300 kg, dzinēja jauda - 560 ZS, griezes moments - 850 Nm un paātrinājums sniegums no nulles līdz 100 km/h iespējams tikai divās sekundēs. Vēl var apskatīt sacīkšu Peugeot 308 TCR, kā arī sportiskos 208 GTi un 308 GTi, kas radīti Peugeot 308 Racing Cup sacensību sērijas vajadzībām.