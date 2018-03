Audi RS 5 pirmo reizi Sportback izpildījumā

Jaunā Audi RS 5 Sportback ārējais dizains apvieno elegantas līnijas un sportiskas virsmas. Garāka garenbāze, īsākas pārkares un garš, aptverošs motora pārsegs ar jaudas kupolu, kā arī viļņveida sānu līnija pāri priekšējām un aizmugurējām arkām akcentē šā modeļa dinamiku. Tas redzams arī no aizmugures, jo arkas paplatinātas par 15 mm.

Audi RS 5 Sportback priekšpusē ir izvietots plats single frame režģis, kā arī gaisa ieplūdes atveres ar bišu šūnu struktūru un priekšējais spoilers ar matētiem alumīnija quattro burtiem. RS raksturīgs difuzora ieliktnis, izplūdes sistēma ar ovāliem cauruļu uzgaļiem un fiksēts spoilers.

2,9 TFSI V6 divu turbīnu dzinēja maksimālā jauda ir 450 ZS un maksimālais griezes moments ir 600 Nm, kas tiek sasniegti diapazonā no 1900 līdz 5000 apgr./min. Audi RS 5 Sportback no 0 līdz 60 jūdzēm jeb 96 km/h paātrinās 3,9 sekundēs, ar iespēju sasniegt maksimālo ātrumu 280 km/h. Kā jau ierasts RS modeļos, pilnpiedziņa ir standarts un tai vilkmi novada astoņpakāpju Tiptronic transmisija. Normālos apstākļos vilkmes sadalījums ir 40:60. Ja uz kādas no asīm rodas novirze, lielākā daļa jaudas nekavējoties tiek pārvadīta uz otru asi – līdz 85% uz priekšējo, un līdz 70% uz aizmugurējo asi.

Aprīkots ar standarta RS sporta piekari, RS 5 Sportback ir par septiņiem milimetriem zemāks nekā Audi S5 Sportback. Tāpat Audi Sport piedāvā RS sporta piekari ar dinamisko gaitas kontroli (DRC), keramiskajām bremzēm un tikai RS paredzētu dinamisko stūres vadību.

FOTO: Audi

Modeļa salonā atrodami Nappa ādas sporta sēdekļi ar papildus pieejamo šūnveida rakstu, kā arī RS multifunkcionālā ādas sporta stūre. RS emblēmas ir iestrādātas uz sēdekļiem, stūres rata, sliekšņu paneļa plāksnēm un selektora sviras. Īpaši RS informācijas displeji Audi virtuālajā vadītāja informācijas sistēmā jeb instrumentu panelī sniedz informāciju par riepu spiedienu, griezes momentu un G spēkiem.

Jāpiebilst, ka sākotnēji jaunais modelis 2018.gada otrajā pusē būs pieejams tikai ASV un Kanādas dīleru salonos. Par Eiropu un citiem tirgiem konkrētas informācijas pagaidām nav.