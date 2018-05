Pagājušā gada «MotoGP» labākais debitants nākamsezon pievienosies KTM komandai

Pagājušajā gadā 27 gadus vecais Žarko saņēma apbalvojumu kā labākais «MotoGP» sacensību debitants. Pārstāvot «Monster Yamaha» vienību, viņš kopvērtējumā sakrāja 174 punktus un ierindojās sestajā vietā.

Pēc veiksmīgas debijas Žarko vēl šosezon pārstāv «Monster Yamaha», taču no nākamās sezonas viņš pievienosies «Red Bull KTM Factory Racing» komandai, kuru pērn pārstāvēja trīs braucēji un labākais no viņiem Pols Espargaro sezonu pabeidza vien 17.vietā.

KTM rūpnīcas komanda «MotoGP» čempionātā debitēja pirms diviem gadiem.

«Pirmajos divos gados sākām būvēt projektu, lai viss darbotos,» izteicās «Red Bull KTM Factory Racing» direktors Pits Beirers. «Skaidrs, ka vēlamies spert nākamo soli «MotoGP» sacensībās un savā komandā iegūt iespējami labākos braucējus. Domāju, ka ar Žoanu mēs varam sasniegt nākamo līmeni.»

Savas karjeras laikā Žarko divreiz ir ticis kronēts arī par «Moto2» pasaules čempionu.

Šogad kopvērtējuma līderpozīcijā pēc trim posmiem ir itālis Andrea Dovicioso no «Ducati», kurš iekrājis 46 punktus, otrais ar 45 punktiem ir spānis Marks Markess no «Repsol Honda», bet 41 punktu guvis spāņu braucējs Maveriks Vinjaless no «Movistar Yamaha»

Ceturtajā vietā ar 38 punktiem ir brits Kels Kračlovs no «LCR Honda», savukārt Žarko ar 38 punktiem ierindojas piektajā vietā.

Sezonas ceturtais posms norisināsies šajā nedēļas nogalē Seviljā.

Šogad kopumā iecerēti 19 etapi, sezonai noslēdzoties novembrī Valensijā. Šajā sezonā pasaules čempionāta kalendārā debitēs posms Taizemē, kur sacensības norisināsies oktobra sākumā.