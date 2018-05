Runā, ka... šis būšot visjaudīgākais Lamborghini

Comin in hot 🔥 @lamborghini Aventador SVJ Roadster, the last NA V12 from lambo 😍 #Lamborghini #Aventador #SVJ #Roadster #WhiteNBlue #GodsPlan #BlessedNotLucky 🙏🏼

A post shared by Whitesse (@whitesse) on May 15, 2018 at 6:37pm PDT