Runā, ka... leģenda Dodge Viper atgriezīsies. Taču bez V10 motora

2017.gadā tika slēgta rūpnīca, kurā ražoja vienu no Amerikas autobūves leģendām - Dodge Viper. Taču tas nenozīmē, ka modelim ar to tika parakstīts nāves spriedums. Amerikāņu Car and Driver tagad vēsta, ka modelis atgriezīsies jau 2020.gadā, tiesa gan, bez V10 motora opcijas, kas bija Viper firmas zīme.