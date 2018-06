Igauņi grasās ražot šādus elektroauto mīlulīšus

Kompānijā patlaban strādā trīspadsmit cilvēki, no kuriem vairums ir Tallinas universitātes absolventi. Viņu vidū ir arī kompānijas līdzdibinātājs Mēlis Merilo, kurš iepriekš vadīja uzņēmumu ZEV (Zero Emission Vehicles). Šī firma savulaik uzbūvēja elektromobili, par bāzi ņemot padomju automobili Pobeda, elektroauto divvietīgā Lotus Seven stilā, kā arī nelielu auto ar trim riteņiem ZEV ELVE, ziņo Motor.ru.

Pagaidām Nobe 100 eksistē tikai datoros un kā pilna izmēra makets. Uzņēmuma dibinātājs Romāns Muljars stāsta, ka viņa sākotnējā doma bijusi radīt stilīgu neliela izmēra elektroauto, kurš radītu tādu pašu ažiotāžu kā savulaik Volkswagen vabolīte. Muljars savu

projektu pat salīdzina ar piecdesmitajos gados attīstīto slēgtā motorollera Messerschmitt projektu,

taču patiesībā mašīnīte stilistiski vairāk piestāv Francijai vai Itālijai.

Nav arī pārsteigums, jo konsultācijas par retro stilu kompānijā sniedz brits Džims Stoukss, kuram pieder itāļu auto restaurēšanas uzņēmums. Jim Stokes Workshops nodarbojas ar komplekso restaurāciju, dzinēju kopiju, cilindru bloku un citu detaļu izgatavošanu, lai uz ceļa atgrieztu dažādus Alfa Romeo un Lancia retro automobiļus.

FOTO: Publicitātes foto

Atbilstoši koncepcijai Nobe 100 ir

pilnpiedziņas auto ar riteņos iebūvētiem elektromotoriem un bateriju, kas nodrošina 220 km gaitas rezervi.

Papildus tam mašīnas komplektā paredzēts iekļaut atsevišķu papildus bateriju. Auto provizoriskais maksimālais ātrums, ar kādu tas varētu pārvadāt visus trīs braucējus, ir 110 km/h.

FOTO: Publicitātes foto

Platformā Funded by Me šobrīd rit finansējuma vākšanas kampaņa. Minimālais ieguldījums ir 10 000 zviedru kronu jeb 975 eiro, par ko pretī varēs saņemt ekskluzīvus Nobe cimdus un brilles. Lai pretendētu uz vienu no pirmajiem 100 auto, jāiegulda 50 000 kronas jeb 4900 eiro, bet par 100 000 kronu jeb 9800 eiro var pretendēt uz kādu no pirmajiem desmit Nobe 100.