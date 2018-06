· Drive assist plus pakete: adaptīvā kruīza kontrole ar Stop & Go funkciju, aktīvā brīdinājuma sistēma par izbraukšanu no joslas ar trajektorijas koriģēšanu, tālo gaismu asistents, paplašināta ceļazīmju atpazīšanas sistēma, aktīvā aklās zonas uzraudzības sistēma;