Teju visi auto īpašnieki ir pārliecināti - viņu auto nenozags

Lielākā daļa auto īpašnieku (88%) uzskata, ka viņu automašīna ir drošībā un netiks nozagta, liecina apdrošināšanas kompānijas BALTA (PZU grupa) veiktā aptauja. Vienlaikus Valsts policijas statistikas dati rāda - jauno automašīnu zādzību skaits šogad palielinājies 2,5 reizes.

Aptauja: autovadītāji nepiešķir nozīmi tam, kur auto tiek novietots

No visiem aptaujas dalībniekiem, kuri pieļauj auto zādzību un dzīvo Pierīgā, 16% atbildējuši, ka saskata lielu tās iespējamību, nedaudz mazāk satraukušies ir kurzemnieki (13%), līdzīgi domā Vidzemē (11%), Zemgalē (11%) un Rīgā (10%), savukārt vien 3% Latgales iedzīvotāju uzskata šādu faktu par reālu. No visiem auto īpašniekiem 91% sieviešu uzskata, ka auto zādzības iespējamības nav vispār vai tā ir neliela, kungi ir piesardzīgāki un 87% aptaujāto nejūtas apdraudēti, norāda «Balta» Korporatīvās komunikācijas vadītāja Juta Šteinerte.

Vienlaikus vairāk nekā puse (52%) respondentu norāda, ka viņu auto nav aprīkots ar papildu drošības aprīkojumu. Visbiežāk kā iemesls tam tiek norādīta pārliecība, ka viņiem piederošā zīmola, modeļa un izlaiduma gada automašīnas zagļus neinteresē (77%). Tāpat tiek minēts, ka auto jau ir aprīkots ar rūpnīcā uzstādīto drošības sistēmu vai auto signalizāciju (78%). Vien 12% atbilžu kā iemesls minēts spēkrata novietošana garāžā, savukārt 18% atbildējuši, ka jūtas neapdraudēti iegādātās KASKO apdrošināšanas polises dēļ.

Potenciālo zādzības risku iespējams samazināt, izvēloties arī drošu automašīnas novietošanas vietu. Diemžēl aptaujas dati liecina, ka vairums auto īpašnieku - 62% - nepiešķir nozīmi tam, kur atstāj savu transportlīdzekli, pārsvarā atzīmējot šādas atbildes: uz ielas, publiskā vietā, bez video novērošanas, daudzdzīvokļu nama pagalmā vai neapsargātā autostāvvietā. «Ikvienam autovadītājam ir jādomā, kur ikdienā tiek novietota automašīna, – nav ieteicams to atstāt nomaļās vietās, neapsargātās teritorijās un daudzdzīvokļu māju pagalmos, labāk izvēlēties apsargātas autostāvvietas – tā ir daudz drošāka izvēle,» komentē Ingus Savickis, BALTA atlīdzību direktors.

Jauno automašīnu zādzību skaits ir palielinājies 2,5 reizes

Saskaņā ar Valsts policijas datiem šā gada divos mēnešos reģistrētas 133 automašīnu zādzības, no kurām 49 auto ir atrasti. Lai gan kopējais zādzību skaits ir teju tāds pats kā pērn attiecīgajā periodā, ievērojami palielinājies jauno automašīnu zādzību skaits - ja pērn janvārī un februārī tika reģistrēti 17 gadījumi, kad nozagtas par 2012. gadu jaunākas automašīnas, tad šogad garnadžu rokās nokļuvuši jau 42 šādi spēkrati. Šo tendenci apliecina arī apdrošināšanas sabiedrības BALTA dati: jaunāka ražojuma automašīnu zādzību skaits gada pirmajos divos mēnešos, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, palielinājies vairāk nekā divas reizes.

Ingus Savickis norāda, ka mainījušās arī zādzību tendences - ja vēl pirms dažiem gadiem zagļi iekāroja tikai populārākos automašīnu zīmolus, tad patlaban sarakstam pievienojušies arī tādi modeļi kā, piemēram, Hyundai, Kia, Subaru un Nissan.

85% jaunākās paaudzes nozagto automašīnu ir aprīkotas ar Keyless Go

Vienojošais elements zagtajām jaunākās paaudzes automašīnām vēl joprojām ir bezatslēgu iedarbināšanas sistēma Keyless Go. Kā norāda Ingus Savickis, lai gan šī sistēma ir mūsdienīgs tehnoloģiju jaunievedums, kas viennozīmīgi ir gana ērts lietotājam, tā ir pieejama plašai sabiedrībai, tostarp autozagļiem, kuriem ir iespēja izpētīt sistēmas darbību līdz smalkākajām niansēm. BALTA saņemtie atlīdzību pieteikumi par janvārī un februārī reģistrētajām zādzībām liecina, ka 85% no visām nozagtajām jaunākās paaudzes automašīnām bijušas aprīkotas ar Keyless Go.

Aptauja organizēta sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas izpētes aģentūru «Rait». Aptaujā piedalījās vairāk nekā 300 respondentu vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

