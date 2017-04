Sadeguša Model X īpašniece no Tesla Motors vēlas miljonu eiro

Foto: Ekrānšāviņš no video

Kāda ķīniete vārdā Lī Tada no Tesla Motors pieprasa 8 miljonu juaņu jeb 1,07 miljonu eiro kompensāciju par to, ka viņas Model X pēc avārijas nav bijis iespējams no iekšpuses atvērt aizmugurējās, uz augšu ceļamās piekūna spārnu tipa durvis. Sieviete argumentē, ka avārija varēja beigties pavisam bēdīgi, jo viņai piederošais auto pēc sadursmes ātri vien aizdedzies.