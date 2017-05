ZeKurbulis: jaunākais drifteris startēs ar jaudīgu 570 ZS BMW

TVNET sadarbībā ar mobilo televīziju, lietotni LMT Straume piedāvā šovakar, 11. maijā no plkst. 19.30 skatīties jaunāko piedzīvojumu un ātruma raidījumu ZeKurbulis. Šī vakara raidījumā piedalīsies jaunais drifta talants Nikolass Bertāns, ceļotājs Kārlis Bardelis un motokrosa sacensību rīkotājs Ainārs Karro.

ZeKurbulis vadītājs Pauls Timrots ar 12 gadus jauno drifteri Nikolasu Bertānu apspriedīs sportista dzimšanas dienas dāvanu - HGK būvēto, 570 ZS jaudīgo BMW un Nikolasa nākotnes plānus.

Kārlis Bardelis, ceļotāju kopienas Bored of Borders pārstāvis raidījuma skatītājiem pastāstīs par trakāko latviešu piedzīvojumu pasaulē jeb Atlantijas okeāna šķērsošanu airu laivā. Kārlis kopā ar ceļotāju Gintu Barkovski pērnā gada maijā devās ceļā no Namībijas pāri Atlantijas okeānam uz Brazīliju, Riodežaneiro olimpiskajām spēlēm. Ceļojums The Slowest Way to Rio tika paveikts gandrīz piecu mēnešu laikā.

Savukārt Ainārs Karro, motokrosa sacensību rīkotājs iepazīstinās skatītājus ar Vaidavas kausu, kas ir senākās un leģendārākās motokrosa sacensības Latvijā.

Raidījums ZeKurbulis un tā ieraksti, kā arī citi autosporta notikumi skatāmi lietotnē LMT Straume un internetā: http://straume.lmt.lv/zekurbulis. Raidījuma skatītāji aicināti izteikt savas domas Twitter diskusijā ar tēmturi #ZeKurbulis.