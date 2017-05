No konveijera noripojis miljonais Porsche 911

Tas ir braukšanai ikdienā piemērots leģendārs sporta automobilis un stila ikona, kas nepārprotami atspoguļo Porsche dizainu un būtību: Porsche 911. Šodien Cufenhauzenā no montāžas līnijas noripojis miljonais šī automobiļa modelis — Carrera S īpašā virsbūves krāsā «Irish Green» ar vairākiem ekskluzīviem elementiem, kas veidoti pēc oriģinālā 1963. gada Porsche 911 modeļa. Šis divdurvju modelis joprojām ir stratēģiski svarīgākais uzņēmuma modelis, pateicoties kuram Porsche joprojām ir viens no pasaulē ienesīgākajiem automobiļu ražotājiem.

Porsche AG Uzraudzības padomes priekšsēdētājs Dr. Volfgangs Porše (Wolfgang Porsche) ir piedalījies Porsche 911 izstrādē jau no pirmās dienas: «Pirms 54 gadiem mums ar tēvu izdevās veikt pirmos braucienus pa Grosgloknera Alpu ceļu. Sēdēt Porsche 911 toreiz bija tikpat patīkami kā tagad. Tas ir tādēļ, ka Porsche 911 iemiesotās mūsu zīmola pamatvērtības šodien ir tikpat progresīvas kā pirmajā Porsche 356/1, kas tika izgatavots 1948. gadā.»

Ar Porsche 911 tika radīta jauna automobiļu kategorija, un tas joprojām ir luksusa klases sporta automobiļu līderis. 2016. gadā vien visā pasaulē tika piegādāti 32 365 šī modeļa eksemplāri, kas ir vairāk nekā jebkad. Vairāku desmitu gadu garumā tam ir izdevies saglabāt savu ekskluzivitāti, un to iekāro ikviens automobiļu kolekcionārs. Porsche 911 kvalitāte ir leģendāra. Vairāk nekā 70 % saražoto Porsche 911 joprojām ir piemēroti braukšanai. Turklāt tas ir pastāvīgi atrodams kvalitātes rangu augšgalā, piemēram, ASV tirgus izpētes centra J.D. Power sākotnējās kvalitātes pētījumā.

Leģendārā modeļa izcilību apliecina arī neskaitāmi panākumi motorsportā. Porsche 911 ir piemērots gan braukšanai ikdienā, gan sacīkšu trasei, turklāt nevienam citam sporta automobilim nav izdevies pārspēt tā panākumus. Vairāk nekā puse no 30 000 Porsche uzvaru dažādās sacīkstēs ir gūtas tieši ar šo leģendāro modeli. Tas aizrauj privātos autosporta entuziastus visā pasaulē dažādās ātrumsacīkstēs.

Uzņēmums nekad nav novirzījies no oriģinālā Porsche 911 pamatkoncepcijas. «Taču mēs esam nemitīgi uzlabojuši 911 tehnoloģiju, lai pilnveidotu šo sporta automobili,» stāsta Porsche AG Valdes priekšsēdētājs Olivers Blūms (Oliver Blume), «tādēļ tas joprojām ir progresīvs un tehniskā ziņā inovatīvs transportlīdzeklis. Mums ir arī izdevies veiksmīgi paplašināt modeļu sēriju ar dažādām modeļu versijām.»

Būtisks šo panākumu faktors ir ražotne galvenajā mītnē Cufenhauzenā, kur tiek ražoti visi 911 modeļi. Pateicoties pārdomātai ražošanas pieejai, šobrīd visi divdurvju automobiļi — 911, 718 Boxster un 718 Cayman — un to versijas tiek ražotas uz vienas montāžas līnijas. Montāžas darbinieki nevainojami pārzina līdz pat 200 dažādus uzdevumus un, pateicoties savai aizrautībai un zināšanām, nodrošina, ka katrs Porsche modelis tiek saražots zīmolam raksturīgajā kvalitātē.

1963.gads. Ferdinands Aleksandrs Porše ar paša dizainēto oriģinālo 911. Foto: Porsche

Porsche Grupas rūpnīcu padomes priekšsēdētājs Ūve Huks (Uwe Hück) to komentē šādi: «Es nevaru iedomāties Porsche 911 veiksmes stāstu bez mūsu unikālajiem darbiniekiem. Šodien mēs esam saražojuši miljono Porsche 911. Patīkami ir tas, ka mūsu kolēģi joprojām taisa tos ar tādu pašu rūpību kā pirmo automobili. Mission E izstrāde Cufenhauzenas ražotnē iezīmē jaunu ēru uzņēmumā Porsche. Un ir skaidrs — ja vēlamies gūt ar to panākumus, mums būs vajadzīgi mūsu kvalificētie un motivētie darbinieki. Viņi parūpēsies par to, ka Mission E būs tikpat emocionāls piedzīvojums, kāds vienmēr ir bijis un būs mūsu Porsche 911.»

Miljonais Porsche 911 joprojām atrodas Porsche AG. Pirms tas dosies papildināt mūsu kolekciju Porsche muzejā, tas dosies pasaules tūrē un izbraucienos pa Skotijas augstkalnēm, Nirburgringas trasi, ASV, Ķīnu un vēl tālāk.

Volfgangs Porše. Foto: Porsche

