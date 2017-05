Interneta laikmetā ceļu satiksmes pārkāpēji vairs nevar noslēpties citās valstīs

Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas (CSDD) piedāvātā mobilā lietotne kļuvusi par vienu no pieprasītākajiem e-pakalpojumiem Latvijā. Šobrīd mobilo lietotni izmanto teju pusmiljons lietotāju un to skaits turpina pieaugt, savukārt ik minūti šo e-pakalpojumu lieto vairāk nekā 150 cilvēku.

Interneta laikmetā vairs nevar noslēpties citās valstīs

Ikdienas procesos notiek aktīva sadarbība starp citu valstu reģistriem, piemēram, informācijas apmaiņa par pirmajām reģistrācijām, pārrobežu sodīšana – par fotoradariem sūtam informāciju uz Igauniju, Lietuvu, Poliju. Interneta laikmetā vairs nevar noslēpties citās valstīs un palikt nesodīts!

Kā atzīst viens no speciālistiem, kas izstrādāji šo e-pakalpojumu – CSDD IT daļas vadītājs Viesturs Ozoliņš – kaimiņvalstis ņem piemēru no mums, jo Latvijā šāda veida lietotne tika izveidota pirmā. Piemēram, Igaunijai gājis grūtāk arī ar Eiropas reģistru apvienošanu, kā arī pievienošanos Transportlīdzekļu un vadītāju informācijas apmaiņas sistēmai «EUCARIS», kas ir būtisks aspekts vienotas sistēmas izveidē.

Foto: Publicitātes foto Pārejas process – ar nelieliem izaicinājumiem

Cilvēki aktīvi izmanto CSDD lietotni un kopējais lietotāju skaits sasniedzis pusmiljonu. Lietotne nepārtraukti tiek pieslīpēta un uzlabota. Arī pagājušajā gadā nomainījām saskarni jeb vizuālo noformējumu, lai e-pakalpojums būtu lietotājam draudzīgāks un ērtāk lietojams. Pieejamos pakalpojumus integrējām kopā ar mājaslapu, lai būtu ērtāka grupēšana – transportlīdzeklis, vadītājs. Ņemot vērā, ka iepriekšējā versija būtībā bija garš saraksts ar pakalpojumiem, tagad viss ir viegli uztverams.

No 1. marta darbojas jauna sistēma paroļu drošībai, kas sākotnēji radīja nelielu neizpratni starp lietotājiem. Kopumā drošība ir svarīgs elements. Tagad tomēr pakalpojumi kļuvuši plašāk izmantojami, jo agrāk tos veidoja, lai cilvēks paskatītos informāciju par sevi, savu auto un saņemtu dažādus atgādinājumus. Pēdējā gada laikā ir pieejama iespēja īpašuma maiņa jeb iespēja pārreģistrēt mašīnu. Tas gan izdarāms tikai caur internetbankas autorizāciju (noņemšana no uzskaites vai distances reģistrācija), nodošanas akts, taču tāda iespēja ir.

Populārākie pakalpojumi

CSDD mobilajā lietotnē cilvēki visbiežāk lietotāji izmanto iespēju samaksāt par tehnisko apskati. Pārsteigums tas nav, jo tas tika veidots kā pamatpakalpojums. Lietotāji viennozīmīgi novērtē ērtumu.

Ļoti plaši izmantots ir CSDD automašīnu reģistrs, kurā var apskatīt mašīnu nobraukumu. Pat sociālajos tīklos izveidotas atsevišķas grupas, kas, balstoties uz CSDD reģistra informāciju, atmasko negodīgos auto tirgotājus. Protams, svarīga ir informācija starp citu valstu auto reģistriem, lai varētu saprast auto nobraukumu arī ārvalstīs.

Sinerģija starp zinātni un privāto sektoru ir nozīmīga

CSDD pašos pirmsākumos bija sadarbība ar Latvijas Universitātes Datorikas fakultāti, ar ko ir daudz strādāts kopā. Viesturs Ozoliņš ir pārliecināts, ka jābūt nopietnākai sadarbībai starp privāto un zinātnes sektoru – bez sinerģijas nav iespējama tālāka attīstība, tāpēc Eižena Āriņa balvas svinīgā pasniegšanas ceremonija ir labs iemesls, lai vismaz reizi gadā satiktos abu jomu pārstāvji.

Pāreja uz bezpapīra dokumentu apriti

Šobrīd ļoti daudz uzņēmumu strādā pie tā, lai nodrošinātu iespējami mazāku papīra dokumentu apriti, tomēr to pilnībā izslēgt nevar. Piemēram, ziņošana par ātruma pārkāpumiem, ko fiksē fotoradars – diezgan daudzi iedzīvotāji vēl aizvien labprātāk to izvēlas saņemt pa pastu. Tajā pašā laikā cilvēku skaits, kuri ierakstīto vēstuļu vietā labāk izmanto e-pakalpojumus, palielinās ar katru dienu.

Viesturs Ozoliņš jau 25 gadus strādā Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijā (CSDD), šobrīd vadot IT daļu. 2014. gadā viņš saņēma Eižena Āriņa balvu datorikā par praktisku ieguldījumu IT jomā, vadot CSDD e-pakalpojumu platformas un ar to saistītās mobilās lietotnes izstrādi, kas nodrošina ērtu iespēju autovadītājiem saņemt tiem aktuālo informāciju, izmantot CSDD pakalpojumus un veikt maksājumus tiešsaistē.

