Foto: Atklāta Rīgā lielākā pašapkalpošanās auto mazgātava

Pirmdien plkst.13 Rīgā, Bauskas ielā 105, atklāta pašapkalpošanās auto mazgātava «Wash & Drive», kas ir lielākā šāda veida mazgātava pilsētā.

Kā portālu «Apollo» informēja SIA «Wash and Drive» valdes loceklis Augusts Iesalnieks, jaunās mazgātavas izveidē investēti 800 000 eiro, un finansējums piesaistīts no AS «Citadele banka».

Kopumā tā būs jau septītā «Wash & Drive» mazgātava Latvijā.

Reklāma

Tuvāko divu līdz trīs gadu laikā SIA «Wash & Drive» visā Latvijā plāno izveidot vairāk nekā 40 automazgātavas, investējot tajās aptuveni 12 miljonus eiro. Uzņēmuma vadība prognozē, ka nākotnē «Wash & Drive» tīkls diennaktī spēs apkalpot līdz pat 20 000 automašīnu visā Latvijā.

-->

























Aizvērt Atklāta Rīgā lielākā pašapkalpošanās auto mazgātava Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA







Iesalnieks stāsta, ka «vidēji vieglās automašīnas nomazgāšanai nepieciešamas 5 līdz 7 minūtes, kas maksā 2 līdz 3 eiro. Mazgāšanas laiks gan būs atkarīgs no tā, cik mašīna ir netīra un cik dažādus pakalpojumus mazgātājs gribēs izmantot – auto mazgātavās pieejama riepu un disku mazgāšana, putu birste, kas ļauj kvalitatīvi nomazgāt arī ļoti netīru automašīnu.»

Par mazgāšanu iespējams norēķināties ar banku maksājumu kartēm. Auto mazgātavā uzstādīts arī naudas maiņas aparāts, kur banknotes iespējams samainīt monētās. Korporatīviem klientiem pieejamas «Wash & Drive» klientu kartes.

«Wash & Drive» auto mazgātavas ir atvērtas 24 stundas un strādā bez brīvdienām. Rīgā atklātajā auto mazgātavā ar 7 boksiem diennaktī iespējams nomazgāt līdz pat 700 automašīnām.