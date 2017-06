Velomaratona laikā Rīgā paredzēti ievērojami satiksmes ierobežojumi

Rīgas velomaratona laikā 4.jūnijā galvaspilsētā tiks ieviesti ievērojami satiksmes ierobežojumi, informēja Rīgas domē.

No 3.jūnija plkst.22 līdz 4.jūnija plkst.18 tiks slēgta transportlīdzekļu kustība 11.novembra krastmalas posmā no Akmens līdz Vanšu tiltam un krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē (starp Bīskapa un Poļu gāti). Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi šajos ielu posmos tiks ieviesti jau no 3.jūnija plkst.17.

Minētajā laika posmā Valsts policija (VP) nepieciešamības gadījumā organizēs transportlīdzekļu divvirzienu satiksmi Pils ielas posmā no Miesnieku ielas līdz Doma laukumam un pašā Doma laukumā.

Svētdien, 4.jūnijā, no plkst.9 līdz 17 tiks slēgta transportlīdzekļu kustība Krasta ielā virzienā un posmā no Akmens tilta līdz Dienvidu tiltam, no plkst.9.45 līdz 17 uz Dienvidu tilta virzienā uz Pārdaugavu no Krasta ielas uzbrauktuves līdz Bauskas ielai. Savukārt no plkst.10 līdz 17 satiksme tiks slēgta Bauskas ielā no Dienvidu tilta apļa līdz Mūkusalas ielai, Mūkusalas ielā no Bauskas ielas līdz Akmens tiltam, Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas aplī zem Salu tilta, Akmens tilta tunelī, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī, Balasta dambī, uz Vanšu tilta, kreisajā braukšanas joslā tiks nodrošināta sabiedriskā transporta satiksme, Jēkaba ielā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Doma laukumam, Doma laukumā un Bīskapa gātē no Doma laukuma līdz 11.novembra krastmalai.

Turklāt no 3.jūnija plkst.17 līdz 4.jūnija plkst.17 transportlīdzekļiem būs aizliegts apstāties un stāvēt Kuģu ielā (Daugavas pusē), Herdera laukumā, Jēkaba ielā un Bīskapa gātē, kā arī Citadeles ielas posmā no Torņa ielas līdz Pils laukumam. Balasta dambī transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi būs spēkā no 3.jūnija plkst.19 līdz 4.jūnija plkst.17.

Velomaratons norisināsies trīs distancēs. No plkst.11.30 līdz 13 notiks velomaratona Sporta distances sacensības, kurās būs jāmēro 40 apļi 11.novembra krastmalā, bet pēdējais aplis no 11.novembra krastmalas ies pa Poļu gāti, Pils ielu, Pils laukumu, Krišjāņa Valdemāra ielu, Jēkaba ielu, Doma laukumu, Herdera laukumu un finišēs Bīskapa gātē.

No plkst.13.30 līdz 15 notiks velomaratona Tautas distances brauciens. Tas sāksies 11.novembra krastmalā, turpināsies pa Krasta ielu, Dienvidu tiltu, pāri Dienvidu tiltam, pa Bauskas ielu, Mūkusalas ielu, Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas apli, Mūkusalas ielu līdz Akmens tilta tunelim, tad pa Kuģu ielu, Trijādības ielu, Raņķa dambi, Balasta dambi, Vanšu tiltu, Jēkaba ielu, Doma laukumu, Herdera laukumu un finišēs Bīskapa gātē.

Savukārt no plkst.15 līdz 16 norisināsies velomaratona Ģimeņu brauciens jeb Tautas brauciens. Tas sāksies 11.novembra krastmalā, turpināsies pa Krasta ielu līdz Dienvidu tiltam, pāri tiltam, pa Bauskas ielu, Mūkusalas ielu, Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas apli, Mūkusalas ielu līdz Akmens tilta tunelim, tad pa Kuģu ielu, Trijādības ielu, Raņķa dambi, Balasta dambi, Vanšu tiltu, Jēkaba ielu, Doma laukumu, Herdera laukumu un finišēs Bīskapa gātē.

Autovadītājiem jāņem vērā, ka braucienu laikā Valsts policija regulēs, ierobežos vai nepieciešamības gadījumā slēgs transportlīdzekļu satiksmi minētajos maršrutos, kā arī no plkst.8 līdz 10 un no plkst.16 līdz 18 nepieciešamības gadījumā ierobežos satiksmi norobežojošo barjeru uzstādīšanai un demontāžai.

Rīgas dome aicina iedzīvotājus ar izpratni attiekties pret nepieciešamajiem satiksmes ierobežojumiem. Neskaidrību gadījumos lūgums sazināties ar Satiksmes vadības centru pa bezmaksas informatīvo tālruni 8000 3600.

