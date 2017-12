West Coast Customs līdz nepazīšanai pārvērš pirmo japāņu sērijveida auto

Pirmais Japānā ražotais sērijveida automobilis bija Mitsubishi Model A. Tas bija uz Fiat Tipo 3 bāzes veidots auto, ko ražoja Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. Tas iznāca tieši pirms 100 gadiem - 1917.gadā. Īpaši veiksmīgs šis projekts gan nebija, jo ar rokām darinātais septiņvietīgais sedans bija krietni vien dārgāks par masveidā ražotajiem amerikāņu un Eiropas kompāniju ražojumiem, tādēļ pēc pāris desmitiem uzbūvētu Model A Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. meta mieru.

Tā vietā Mitsubishi pievērsās cita veida produkcijas ražošanai - lidmašīnām un kravas automobiļiem -, bet vieglajam privātajam transportam uzmanību sāka veltīt krietni pēc kara, sešdesmitajos gados.

Lai vai kā, Model A ir un uz visiem laikiem paliks pirmais Mitsubishi automobilis, un tā jubileju Mitsubishi vēlējās atzīmēt, piesaistot West Coast Customs. Pieredzējušā tūninga uzņēmuma meistari, kas savulaik palīdzējuši veidot arī MTV raidījumu Pimp my Ride, bet šobrīd apkalpo ne vienu vien izklaides industrijas slavenību, ķērās pie darba - sena auto un modernu tehnoloģiju apvienošanas.

Uzņēmuma meistari bija iecerējuši Model A virsbūvi apvienot ar plug-in hibrīda Outlander PHEV spēka agregātiem, atsakoties no Model A 2,8 litru četru cilindru motora. Tā kā benzīna motors, baterijas, divi elektromotori enerģijas plūsmu pārvaldīšanas bloki aizņem daudz vairāk vietas nekā oriģinālais dzinējs, West Coast Customs speciālistiem nācies rast risinājumu. Grūti teikt, vai ir izdevies atrast labāko, taču fakts paliek fakts - Losandželosas automobiļu izstādē, kas turpināsies vēl līdz 10.decembrim, ir izstādīts 100 gadus sena un mūsdienu Mitsubishi hibrīds ar hibrīddzinēju, spēcīgu multimediju sistēmu un frontālu sadursmju novēršanas sistēmu.