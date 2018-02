Concorso d’Eleganza Villa d’Este kārtējo reizi pulcēs autobūves klasiku

«BMW Grupa jau kopš 2005.gada organizē nozīmīgāko vēsturisko auto konkursu pasaulē «Concorso d’Eleganza Villa d’Este», jo galu galā - lai radītu ko jaunu un aizraujošu, ir jāseko gan tendencēm, gan jāatskatās pagātnē. To pierāda arī BMW jaunākais modelis X2, kuru veidojot, dizaineri ir iedvesmojušies no pagājušā gadsimta piecdesmito un septiņdesmito gadu pērlēm,» stāsta «Inchcape Motors Latvia» BMW tirdzniecības vadītāja Kristīne Nesaule. Pēc viņas teiktā, konkursa galvenajā fokusā ir izcils dizains, oriģinalitāte un nodoms saglabāt vēsturiskos spēkratus nākamajām paaudzēm.

Konkurss ik gadu norisinās maija pēdējā nedēļā Ziemeļitālijas Černobio pilsētā, kas atrodas pie gleznainā Komo ezera, un pulcē vairāk nekā 50 vēsturiskos spēkratus. «Concorso d’Eleganza Villa d’Este» pirmo reizi norisinājās 1929.gadā, aristokrātisko automašīnu ziedu laikos. Pēc teju 40 gadu pārtraukuma tas tika atjaunots 1995.gadā un kopš tā laika notiek ik gadu. Šā gada konkursa tēma ir «Holivuda uz ezera».

Šogad «Concorso d’Eleganza Villa d’Este» notiks no 25. līdz 27. maijam viesnīcas «Grand Hotel Villa d’Este» teritorijā, kā arī Erba villas dārzos, Černobio pilsētā.

Īpašs notikums līdztekus vēstures pērļu cildināšanai ir jaunāko modeļu prezentēšana. Ik gadu publikai auto ražotāji atklāj 10 - 12 konceptauto un prototipus, daži no tiem tieši šeit tiek izrādīti pirmo reizi. Tā, piemēram, 2017.gada konkursa-izstādes apmeklētāji pirmie tika iepazīstināti ar jaunās BMW 8.sērijas konceptuālo versiju. Pircējiem šis modelis būs pieejams vien šā gada novembrī.

FOTO: Publicitātes foto

Žūrija, kuru vada automašīnu dizainers Lorenco Ramačoti (Lorenzo Ramaciotti), ir izlēmusi sadalīt dalībniekus astoņās kategorijās. Piecas no tām aptver visu automobiļu vēsturi, no pirmskara sacīkšu auto un luksusa spēkratiem līdz pat pēckara sporta skaistulēm.

Šogad ir izveidotas trīs īpašas papildu kategorijas - «Moto» kategorija ar spēkratiem no slavenām Holivudas filmām, kategorija «Kad sekss bija drošs, bet sacīkstes bīstamas: Formula 1» ar vēsturiskajiem auto no motosporta augstākās līgas un «Saglabāto spēkratu» kategorija ar perfekti saglabātām vēsturiskajām mašīnām. Konkursā ir aicināti pieteikties auto īpašnieki, kuriem pieder spēkrati no mēmo filmu ēras, zelta divdesmitajiem, līdz pat sapņu auto no pirmajiem mūsdienu kases grāvējiem.

To, kuram no dalībniekiem pienāksies konkursa senākā balva «Coppa d’Oro Villa d’Este», ar balsojumu nosaka sarīkojuma apmeklētāji.