Automobili ar 100 gadu garantiju vēlas nosūtīt uz Marsu

Vācu kompānija Partisan Motors, kura uzkonstruēja un uzbūvēja apvidnieku ar 100 gadu rūpnīcas garantiju, vēlas to nosūtīt uz Marsu. Jāteic gan, ka kosmiskajam lidojumam un braukšanai pa citu planētu domātais auto atšķiras no oriģināla, jo tam ir četri elektromotori un virsbūve no oglekļa šķiedras.