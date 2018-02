Fiat Chrysler Automobiles atteiksies no dīzeļiem

Par to, ka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) plāno

līdz 2022.gadam pilnībā atteikties no dīzeļdzinēju izmantošanas savos vieglajos pasažieru auto,

jo ar to saistītās izmaksas pavada vispārējs pieprasījuma kritums, vēsta izdevums The Financial Times, piebilstot, ka oficiāli par šādu soli tiks paziņots tikai itāļu-amerikāņu kopuzņēmuma četru gadu darbības plāna prezentācijā 1.jūnijā.

FCA, kā paspārnē dzīvo tādi zīmoli kā Fiat, Dodge, Chrysler, Jeep, RAM, Alfa Romeo un Maserati, izskanējušo informāciju pagaidām nekomentē.

Jāteic gan, ka FCA nav vienīgā autobūves apvienība, kas pakāpeniski atsakās no tā dēvētās smagās degvielas izmantošanas. The Financial Times norāda, ka Toyota jau pagājušajā gadā pieļāva, ka vairs neizlaidīs jaunus modeļus ar dīzeļdzinēju, un līdzīgu soli spēris arī Volkswagen koncernā ietilpstošais Porsche zīmols, izslēdzot dīzeļus no piedāvājuma.

FOTO: EPA/Scanpix

Tai pašā laikā Porsche pārdošanas vadītājs Detlefs fon Plātens (Detlev von Platen) izdevumam Automobilwoche norādījis, ka šādas runas īsti neatbilst patiesībai un vēl šā gada laikā paredzēts izlaist jaunās paaudzes Cayenne ar dīzeļdzinēju. Un dīzeļdzinēju paredzēts iekļaut arī mazākā apvidnieka Macan motoru paletē, jo, viņaprāt, SUV automobiļu pircējiem tieši ir nepieciešams dīzeļdzinējiem raksturīgais griezes moments un ar vienu uzpildes reizi veicamais attālums.

Jāpiebilst, ka dīzeļdegviela bija populārākais degvielas veids Eiropā, taču pēc tā dēvētā dīzeļgeitas skandāla, kurā atklājās, ka 11 miljoniem Volkswagen grupas automobiļu ir dīzeļdzinēji ar programmatūru, kas spēj mainīt izmešu rādītājus, popularitāte krītas, un vairākas valstis pat ir nospraudušas termiņu, līdz kuram

stāsies spēkā stingri dīzeļauto izmantošanas vai pārdošanas ierobežojumi.

Londonā bāzētais autobūves nozares izpētes uzņēmums Jato Dynamics, piemēram, vēsta, ka 2017.gadā dīzeļauto pārdošanas apjoms Eiropā samazinājās par 8%, kā dēļ dīzeļu tirgus daļa nokrita līdz 43,8%.