Volkswagen: dīzeļdzinēji piedzīvos renesansi

«Dīzeļi piedzīvos renesansi, turklāt tas notiks nemaz ne tik tālā nākotnē, jo ļaudis atskārtīs, ka tā bija ļoti komfortabla braukšanas koncepcija,» sacījis Volkswagen grupas izpilddirektors Matiass Millers (Matthias Mueller).

«Kad cilvēku prātos nostiprināsies doma, ka dīzeļi ir videi draudzīgi, nebūs iemesla šādu auto neiegādāties,» piebildis Millers.

Millera komentāri seko plašam skandālam, kura dēļ Volkswagen koncerns ir atvēlējis 25 miljardus eiro soda naudām, automobiļu atsaukumiem, tiesu izdevumiem, jo bija atsevišķus dīzeļdzinēju modeļus apgādājis ar programmatūru, kas dod iespēju krāpties ar kaitīgo izmešu rādītājiem, raksta Automotive News Europe.

Dīzeļdzinēju skandāla jeb tā dēvētās dīzeļgeitas sekas ir visai vērā ņemamas un to ietekme uz autobūves industriju potenciāli ir milzīga. Piemēram, Vācijā pavisam nesen tiesa atzina pilsētu tiesības aizliegt vai ierobežot mašīnas ar dīzeļdzinējiem. Tādas valstis kā Ķīna, Francija un Lielbritānija savukārt ir noteikušas, no kura gada vairs nevarēs piereģistrēt jaunus auto ar iekšdedzes dzinēju. Arī patērētāji pēdējā laikā dīzeļus izvēlas mazāk nekā iepriekš. Piemēram, Vācijā, ja iepriekš dīzeļdzinēji veidoja pusi no pārdošanas apjoma, tad tagad tā ir apmēram trešdaļa.

Arī Latvijā tendence ir līdzīga. Proti, 2017.gadā no visiem pārdotajiem jaunajiem vieglajiem pasažieru automobiļiem 53 procenti bija aprīkoti tieši ar benzīna dzinēju, kamēr ar dīzeļa – vairs tikai 46%.

FOTO: PantherMedia/ScanPix

Pretēji Volkswagen vadītāja viedoklim Toyota plāno vispār atteikties no dīzeļdzinējiem. Piemēram, jaunās kompaktklases Auris motoru paletē būs tikai divi dažādi hibrīddzinēji un benzīna turbomotors.

Atšķirībā no Toyota Ford nav tik droši, ka dīzeļdzinējiem nav nākotnes. Ford Eiropas operāciju vadītājs Stīvens Ārmstrongs norāda, ka redz «dīzeļus arī nākotnē, lai gan mazāku auto segmentos tie progresīvi izsīks».

Kā zināms, Eiropas Savienībā noteikts, ka autoražotāju flotes vidējam CO 2 izmešu rādītājam pēc 2020.gada jābūt 95 g/km. Iekļauties normās gan varētu kļūt grūtāk, jo bažas, ka pilsētās dīzeļautomobiļiem tiks noteikti dažādi braukšanas ierobežojumi, veicinājušas pārdošanas kritumu. Dīzeļdzinējiem CO 2 izmešu apjoms ir par aptuveni piektdaļu mazāks nekā līdzvērtīgiem benzīna motoriem, norāda Automotive News Europe.

Volkswagen koncerns ir apņēmies līdz 2022.gadam elektromobiļu un autonomās braukšanas sistēmu izstrādē ieguldīt 34 miljardus eiro. Koncerns ir iecerējis visiem grupas uzņēmumu ražotajiem aptuveni 300 vieglo auto, kravas auto un autobusu modeļiem līdz nākamās desmitgades beigām izstrādāt versijas, kas apgādātas ar elektromotoru.

Matiass Millers FOTO: Reuters/ScanPix

Volkswagen zīmola vadītājs Herberts Dīss (Herbert Diess) gan ir pārliecināts, ka ar elektromobiļiem vien būs par maz, ka nepieciešami arī dīzeļi. Lai arī elektromobiļi ar vienu uzlādes reizi var aizbraukt aizvien tālāk, Dīss konceptuālā I.D. Vizzion prezentācijā Ženēvas auto šovā norādīja, ka «pilnībā elektriskie auto daudzos gadījumos regulāros braucējus neapmierinās».