Skat, kāda bija izpratne par bērnu drošību sešdesmitajos gados

Bērna pārvadāšana bez bērnu sēdeklīša vai speciāla paliktņa, ja viņa augums ir zem 150 cm, ir bīstama bezatbildība, par ko var saņemt sodu. Mēs to apzināmies, taču tā ir bijis ne vienmēr. Kā liecina reklāma no pagājušā gadsimta sešdesmitajiem gadiem, auto aksesuāru ražotājiem bija dīvaina izpratne, kā ērti un droši pārvadāt mazuli. Proti, Kalifornijā toreiz varēja pa nepilniem septiņiem dolāriem iegādāties šūpuļtīklu iekāršanai šķērsām mašīnas salonam. Nevar noliegt, ka izskatās ērti, taču no drošības viedokļa ko aplamāku grūti iedomāties.