Uber pārtrauc bezpilota auto testus pēc sievietes notriekšanas

Tagad kompānija paziņojusi, ka testus pārtrauc, jo viens no Uber autonomajiem auto Tempē, Arizonas štatā uz gājēju pārejas notriecis sievieti. Sieviete incidentā gājusi bojā.

Uber norāda, ka patlaban veic visu iespējamo, lai sadarbotos ar vietējām varasiestādēm.

Var piebilst, ka pirms gada, 2017.gada 24.martā, Tempē negadījumā iekļuva Uber Volvo SUV ar autopilotu.

Toreiz gan auto apgāzās uz sāniem, taču bojāgājušo avārijā nebija.

Uber izpilddirektors Dara Kosrovšahi savā Twitter kontā pēc traģiskā incidenta ierakstīja, ka nāve «ir ārkārtīgi bēdīgas ziņas».

Some incredibly sad news out of Arizona. We’re thinking of the victim’s family as we work with local law enforcement to understand what happened. https://t.co/cwTCVJjEuz— dara khosrowshahi (@dkhos) March 19, 2018