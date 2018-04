Neticēsi, cik maksā valsts numura zīme «F1»

Šobrīd atkal ir iespējams iegādāties Lielbritānijas valsts reģistrācijas numura zīmi F1, un pārdevējs par to vēlas saņemt veselajam saprātam grūti aptveramu atlīdzību.

Numura zīmes īpašnieks kopš 2008.gada ir automobiļu tirgotājs un tūninga uzņēmuma Kahn Design saimnieks Afzals Kāns (Afzal Kahn), kurš F1 toreiz iegādājās par 500 000 eiro.

Kā raksta vācu AutoBild, uzņēmējam par numura zīmi savulaik piedāvāti 6 000 000 mārciņu (6 865 000 eiro), taču tas viņam šķitis par maz.

2014.gadā Kāns pats vēlējās numura zīmi pārdot par 10 miljoniem mārciņu (11 443 000 eiro), taču nesekmīgi.

Kopš tā laika ir pagājuši gandrīz četri gadi, un Kāns ir nolēmis vēlreiz tikt no F1 vaļā, taču šoreiz numuru biržā www.regtransfers.com par to prasa jau 12 miljonus mārciņu (13 731 000 eiro).

Kāna loģika ir visai dīvaina, jo, ja reiz pircējs neatradās, kad cena bija 10 miljoni, tad kādēļ lai kāds par to vēlētos maksāt 12? Turklāt būtiski, ka cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa. Pieskaitot arī to, sanāk, ka potenciālajam F1 pircējam būs jāšķiras no 14 412 000 mārciņām jeb 16 500 000 eiro. Tas ir vismaz piecas reizes vairāk, nekā maksā Kāna Bugatti Veyron Super Sport, kuru šobrīd rotā dārgā plastikāta plāksnīte.