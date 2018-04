Vespa fani Pakistānā: ar rolleriem brauks, kamēr vien ripos

Itāļu kompānijas Piaggio ražotie Vespa zīmola rolleri pagājušā gadsimta sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados, kad uz Pakistānas ceļiem valdīja velosipēdi, bija statusa un sabiedrībā izkarotās vietas apliecinājums, jo tikai retais varēja atļauties Eiropas ražojuma luksusa preces.

Šobrīd situācija ir būtiski mainījusies, vēsta Reuters. Pēdējos divos gadu desmitos ir noticis ļoti straujš mopēdu un motociklu skaita pieaugums uz Pakistānā montēto Ķīnas un Japānas kompāniju braucamo rēķina. Klasisko itāļu motorolleru faniem ikdiena tikmēr nav tik rožaina, jo pieejamo rezerves daļu kļūst aizvien mazāk un mazāk. Arī prasmīgu restaurācijas meistaru nav daudz.

Tomēr īstenos itāļu šarma fanus tas nebiedē - brauks ar Vespa, kamēr tas būs iespējams. Viens no šādiem cilvēkiem ir Zubairs Ahmads Nagra, kurš Pakistānas austrumu pilsētā Lahorā vada Vespa fanu klubu un pats jau gadiem brauc ar šā zīmola motorolleru.

FOTO: Reuters/ScanPix

«Tas bija pirmais motorizētais transporta līdzeklis, kas piederēja manam tēvam. Es par to esmu sajūsmā no laika gala,» sacījis Nagra, kura tēvs motorolleru iegādājās 1974.gadā. Lai gan braucamajam ir 44 gadi, Nagra ar to pat ir veicis braucienu līdz Ķīnas robežai 4693 metru augstumā, un rollers ne reizi viņu neesot pievīlis.

Viņš nebūt nav vienīgais, kā aizraušanos ar Vespa zīmolu pavada dažādi sarežģījumi. Šobrīd faktiski vienīgā iespēja, kā motorollerus uzturēt pie dzīvības, ir izmantot Indijā ražotas zemas kvalitātes rezerves daļas vai vērsties pie mehāniķiem ar lūgumu izgatavot detaļas no nulles.

FOTO: Reuters/ScanPix

Tai pašā laikā Nagra norāda, ka jau šogad kāda vietējā kompānija ir solījusi sākt Vespa motorolleru jaunāko modeļu importu un tirdzniecību.

Lepnais 1974.gada motorollera īpašnieks norādījis, ka Vespa ir otra labākā lieta, kas radīta Itālijā. Pirmajā vietā ir pica.